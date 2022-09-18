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İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da partililerle buluştu

18.09.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da partililerle buluştu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'da partililerle piknikte bir araya geldi.

Usta, İlkadım Belediyesince Batı Park piknik alanında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 2023 seçiminin ülkeyi yönetecek ekibin seçilmesinden ziyade Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devam edip etmeyeceği ya da parlamenter sisteme geçilip geçilmeyeceğini belirleyecek seçim olacağını söyledi.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Usta, Türkiye'nin dünyada en yüksek enflasyon yaşayan ülkelerden biri haline geldiğini ifade etti.

Program sırasında bir kişi Usta'ya, "Bu PKK ile nasıl birlikte oluyorsunuz? 28 Şubat'ın mimarı senin Genel Başkanın, benim çocuğum ceza aldı türban taktığı için. Türk askeri şehit olduğu zaman PKK'ya bir kelime söylemediniz, bu nasıl olacak?" diye sorular yöneltti.

Meral Akşener'in Erbakan'ın Başbakan olduğu 28 Şubat döneminde İçişleri Bakanı olduğunu hatırlatan Usta, şöyle yanıt verdi:

"28 Şubat döneminde Erbakan hükümetinin, rahmetli Erbakan'ın da 'Kızım' dediği bir kişidir Meral Akşener. O hükümette de en güvendiği kişidir. O hükümette 40 yaşında genç bir kadına İçişleri Bakanlığı verilmesi ancak güvenle olur. Genç bir kadın, İçişleri Bakanı, zor bir dönem. Bu kadar güvendiği bir insandır. 28 Şubat'ta, 28 Şubatçıların karşısında duran, Çevik Bir 'Bin yıl sürecek' dediğinde herkesin korkup masanın altına saklandığı zaman dimdik duran bir İçişleri Bakanı'na sen nasıl 28 Şubat'ın mimarı dersin, kul hakkıdır bu."

Usta, Akşener'e karşı iftira kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.

Sorularına devam eden kişi, gerginliğin artması üzerine partililerce uzaklaştırıldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da partililerle buluştu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da partililerle buluştu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da partililerle buluştu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da partililerle buluştu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da partililerle buluştu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da partililerle buluştu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da partililerle buluştu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da partililerle buluştu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da partililerle buluştu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da partililerle buluştu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da partililerle buluştu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da partililerle buluştu

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Samsun Meral Akşener İYİ Parti 28 şubat erbakan

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