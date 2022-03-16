İzmir’de gökyüzünü gören telefona sarıldı! Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler şaşkına çevirdi

İzmir’de gün doğumu ile birlikte gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Gün doğumu sırasında bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünün kızıl bir renk almasına neden oldu.
GÖKYÜZÜ GÖRENLERİ MEST ETTİ
Adeta kızıla boyanan gökyüzünü seyreden İzmirliler o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi
Çok sayıda vatandaş, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘İzmir güne harika başladı’, ‘Kızıl gökyüzü İzmir’e çok yakıştı’ gibi yorumlarda bulundu. (İHA)
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