İzmir depreminde hayatını kaybeden Feryal ve Ömer kardeşlerin ismiyle kütüphane açıldı

İSTANBUL (AA) - İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Feryal ve Ömer Tekin kardeşlerin isminin verildiği Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulundaki "Feryal ve Ömer Tekin Kütüphanesi"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

İzmir'deki Rıza Bey Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu yaşamlarını yitiren Feryal ve Ömer Tekin'in ismi, Kağıthane'deki imam hatip lisesinde yaşatılacak.

Bağışlar sonucu elde edilen 5 bin kitabın bulunduğu kütüphanenin açılış töreninde konuşan Tekin kardeşlerin babası Recai Tekin, kendi çocuklarının da okumayı çok sevdiğini söyledi.

Kendisi de öğretmen olan Tekin, çocukları çok sevdiğini, öğrencilerle bir arada bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, 3 farklı kütüphaneye daha çocuklarının isminin verildiğini belirtti.

Açılışa Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin ve Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile okul müdürü Mehmet Salih Yıldız, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.