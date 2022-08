İzmir Enternasyonal Fuarı 2 Eylül'de kapılarını 91'inci kez açacak

İZMİR (AA) - Türkiye'nin, alanında en köklü organizasyonu İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) 2 Eylül'de 91. kez açılacak.

Kültürpark'ta, 91. İzmir Enternasyonal Fuarı ve fuar kapsamında düzenlenecek dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre'nin "Terra Madre Anadolu İzmir 2022" tanıtımı İZFAŞ tarafından yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada yaptığı konuşmada İzmir Enternasyonal Fuarı'nın, Cumhuriyet'in miras değerlerinden biri olduğunu söyledi.

İzmir Fuarı'nın tarihi hakkında bilgi veren Soyer, "İzmir İktisat Kongresi'nin hemen ertesinde Milli Numune Sergisi olarak başlamış, sonra panayıra dönmüş ve Behçet Uz'un üstün gayretleri sonucu fuar olmuştur. Biz 91 yıldır bir küçük EXPO'yu düzenlemeye devam ediyoruz. 91 yıl boyunca kapılarını hiç kapatmamış, İkinci Dünya Savaşı'nda bile açmış, 12 Eylül 1980 darbesinde sadece bir gün kapalı kalmış. Kısacası bu gelenek, bu miras son derece kıymetli ve biz de buna sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Soyer, 91 yıldır düzenlenen bir organizasyonun her sene çıtasının yükseltilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"İzmir Fuarı'nı dünyanın en büyük gastronomi fuarı olan Terra Madre ile bu yüzden buluşturmak istedik. Gastronomi, sadece lezzetten ibaret bir şey değil. Tarımla, kültürle, sağlıkla, turizmle, küresel iklim kriziyle hepsiyle ilgili ve adeta hepsinin buluşma noktası. O nedenle dünyanın odağında gastronomi var. Dünya şu anda iklim krizi ile gastronomiyi, tarımla beraber gastronomiyi, gıda tedariğiyle gastronomiyi, turizm ile gastronomiyi konuşmaya devam ediyor. O nedenle fuarın kapılarını 91. kez açarken uluslararası bir gündeme parmağımızı basmış oluyoruz."

Soyer, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın sadece bir fuar olmadığını, aynı zamanda sosyalleşme alanı, eğlence, eğitim ve inovasyon meydanı olduğunu ifade ederek, "1971 yılında ilk kez yürüyen merdivenle Türkiye halkı İzmir fuarında tanışıyor. Fuar her yıl düzenlenirken İzmir'e, Türkiye'ye bir ayna tutuyor." dedi.

Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla kentin bir çok yerine asılan "Barışın İkinci Yüzyılı" afişlerine tepki gösterilmesi sorusuna karşılık, şunları söyledi:

"Biz barışın zaferi olarak kutluyoruz. Barış ile zafer birbiriyle çelişen şeyler değil. Birinin yerine öbürünü ikame etmeye kalkarsanız yanlış olur. Bunu inkar etmek mümkün mü? Büyük bir zafer kazandık, elbette. Ama Mustafa Kemal Atatürk bunu barış için yaptığını söylüyor. Hatay'da 1931 yılında diyor ki; 'Savaş eğer meşru bir gerekçeye dayanmıyorsa, suçtur. Biz ancak ve ancak bizi öldürmek isteyenlere karşı ölmemek için savaşırız'. Türkiye'nin bu siyasal ikliminde her sözcükten, her cümleden, her icraattan bir kutuplaştırma, bir ayrıştırma siyaseti üretmeye çalışanlara çok üzülüyorum."

11 Eylül'e kadar açık kalacak fuar kapsamında konser, tiyatro, yarışma, sportif faaliyetler gibi etkinlikler düzenlenecek.

Açılış töreninin yapılacağı 2 Eylül'de, 19.00'da kortej düzenlenecek. Gündoğdu Meydanı'nda başlayacak kortej ile İzmirliler Kültürpark Lozan Kapısı önüne gelecek.