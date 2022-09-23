İzmir'de 16. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali başladı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 16. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, yerel yönetim temsilcileri, başkonsoloslar, Balkan derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, törendeki konuşmasında, festivalin ilk kez Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 1935 yılında düzenlendiğini söyleyerek, "Görkemli bir şekilde bu festivali yapmamızın iki temel nedeni var. Birincisi, Ata'mızdan bize yadigar bu eşsiz kültür mirasına sahip çıkmak, ikincisi ise ondan aldığımız ilhamla dünya barışına ses vermek." ifadelerini kullandı.

Kültürün barışın yeşermesi ve dostluğun güçlenmesi için siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkilerin çok ötesinde bir bağ kurduğuna dikkati çeken Soyer, şunları kaydetti:

"İnsanlığın son yıllarda yaşadığı iklim krizi ve pandemi gibi iki büyük felaketin etkilerini hep birlikte yaşıyoruz. Hiçbirimiz bu felaketlerin olumsuz sonuçlarından azade değiliz. Bu nedenle birbirimize güç vermek, ortak akla ve vicdana her zamankinden de fazla tutunmak mecburiyetindeyiz. Hele ki savaş rüzgarlarının şiddetlendiği bu siyasal iklimde barışa hep beraber sımsıkı sarılmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bu festival, Balkan ve dünya halkları arasında barışı tesis etmek için atılan en evrensel adımlardan biridir. Temelleri 86 yıl önce atılan bu festivale 15 yıl süreyle İzmir'in sahip çıkması ise bir tesadüf değildir. İzmir'in Balkan Festivali, dünyanın en büyük Balkanlı nüfusuna sahip şehirlerinden olan İzmir'imizin cumhuriyete, barışa ve özgürlüğe sevdalı insanlarının eseridir."

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Lozan Meydanı'na kortej yürüyüşü düzenlendi.

Halk dansları topluluklarının yerel kıyafetler ile katıldığı yürüyüşe vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti.