İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında, 2 kat tamamen yandı.
Turgut Reis Mahallesi Şehit Kemal Keser Sokağı'nda 3 katlı müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerlerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevlerin çevre binalara sıçramaması için vatandaşların da çalışmalara destek verdiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İki katın tamamen yandığı binanın, bir vatandaş tarafından kısa süre önce satın alındığı ve içinde evsiz kişilerin kaldığı öğrenildi.
İzmir'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kat tamamen yandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz