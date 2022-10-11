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İzmir'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kat tamamen yandı

11.10.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kat tamamen yandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında, 2 kat tamamen yandı.

Turgut Reis Mahallesi Şehit Kemal Keser Sokağı'nda 3 katlı müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerlerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin çevre binalara sıçramaması için vatandaşların da çalışmalara destek verdiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İki katın tamamen yandığı binanın, bir vatandaş tarafından kısa süre önce satın alındığı ve içinde evsiz kişilerin kaldığı öğrenildi.

İzmir'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kat tamamen yandı

İzmir'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kat tamamen yandı

İzmir'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kat tamamen yandı

İzmir'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kat tamamen yandı

İzmir'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kat tamamen yandı

İzmir'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kat tamamen yandı

İzmir'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kat tamamen yandı

İzmir'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kat tamamen yandı

İzmir'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kat tamamen yandı

İzmir'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kat tamamen yandı

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yangın İzmir İtfaiye konak

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