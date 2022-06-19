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İzmir'de Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı

19.06.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde Doğal Yaşam Parkı'nın yakınındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.

Doğal Yaşam Parkı girişindeki otoparkın yakınında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına İzmir İtfaiyesi ve Çiğli Belediyesi ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopterle müdahale edildi.

Yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

İzmir'de Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı

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