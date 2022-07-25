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İzmir'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı

25.07.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'de, deprem konutları inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteyner evlerde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı ilçesinde TOKİ'nin deprem mağdurları için yaptırdığı bir inşaatta çalışan işçilerin konakladığı konteyner evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aniden saran alevler nedeniyle 30'dan fazla konteyner ev kullanılamaz hale geldi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İzmir'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı

İzmir'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı

İzmir'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı

İzmir'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı

İzmir'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı

İzmir'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı

İzmir'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı

İzmir'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı

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