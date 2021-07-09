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İzmir'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

09.07.2021 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Doğan Can Ş. (25) uyuşturucu madde almak istediği kişilerle Ümit Mahallesi 7300. Sokak'ta buluşup henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli ya da şüpheliler, bulundukları otomobilden Doğan Can Ş'ye tabancayla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boynundan vurulan Doğan Can Ş, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

İzmir'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

İzmir'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

İzmir'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

İzmir'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

İzmir'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

İzmir'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

İzmir'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı
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