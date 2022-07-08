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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil, Muğla'da trafik denetimlerine katıldı

08.07.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil, Muğla'da trafik denetimlerine katıldı

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Kurban Bayramı tatili öncesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik denetimine katıldı.

Güvercinlik Jandarma Uygulama Noktasındaki ekipleri denetleyen Çitil, tatil için Bodrum'a gelen sürücüler ve yolcuların bayramını kutladı. Çitil, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Uygulama noktasında durdurulan sürücülere daha sonra bayram şekeri ikram edilirken kadınlara gül, çocuklara oyuncak hediye edildi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, uygulama sonrasında gazetecilere, Muğla'da herhangi bir sorun yaşanmaması için 20 binin üzerinde kolluk kuvvetiyle bayram boyunca hizmet verileceğini söyledi.

Çitil, denetimlerin karadan ve havadan aralıksız 24 saat devam edeceğini de ifade etti.

Öte yandan ilçeye günlük yaklaşık 40 bin araç girdiği araç giriş ve çıkışların da yoğun şekilde devam ettiği öğrenildi.

Denetimlere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun da arasında olduğu ilçe daire amirleri ile çok sayıda jandarma ve polis ekibi katıldı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil, Muğla'da trafik denetimlerine katıldı

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil, Muğla'da trafik denetimlerine katıldı

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil, Muğla'da trafik denetimlerine katıldı

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil, Muğla'da trafik denetimlerine katıldı

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil, Muğla'da trafik denetimlerine katıldı

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil, Muğla'da trafik denetimlerine katıldı

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil, Muğla'da trafik denetimlerine katıldı

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil, Muğla'da trafik denetimlerine katıldı

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil, Muğla'da trafik denetimlerine katıldı

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil, Muğla'da trafik denetimlerine katıldı

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil, Muğla'da trafik denetimlerine katıldı

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil, Muğla'da trafik denetimlerine katıldı

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