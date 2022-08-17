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Japon seyahat markası QUALITA, AGR Tur iş birliği ile Türkiye'ye geldi

17.08.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AGR Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Ağırman: - "VIP programları daha geniş destinasyonlara ulaştırmak için bir dünya devi ile iş birliğine gittik. Bu iş birliği ile mevcutta 45 olan destinasyon sayımızı 85'e çıkarmayı planlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Japon seyahat devi HIS Travel’ın kişiye özel tatil hizmeti sunan markası QUALITA, AGR Tur ve HIS Travel iş birliği ile Türkiye'deki faaliyetlerine başladı.

AGR Tur-HIS Travel iş birliğine ilişkin tanıtım programında konuşan AGR Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Ağırman, dünyaca ünlü bir acente ile kurdukları iş birliği dolayısıyla gururlu olduklarını söyledi.

2016 yılı mart ayında AGR Tur'u kurduklarını vurgulayan Ağırman, "2018-2020 yılları arasında salgının getirdiği şartlar sebebiyle VIP programlara yoğunlaştık. Bugün VIP programlarını daha geniş destinasyonlara ulaştırmak için bir dünya devi ile iş birliğine gittik. Bu iş birliği ile mevcutta 45 olan destinasyon sayımızı 85'e çıkarmayı planlıyoruz. 2016 yılından bugüne 45 bin misafir ağırladık. QUALITA ile Türk misafirperverliğini göstereceğiz." dedi.

Ağırman, QUALITA'nın kişiye özel programlar planladığını vurgulayarak, "Misafirlerimizi evinden alıp evine bırakan bir sistemimiz var. Yurt dışında özel rehberlerimiz misafirlerimize eşlik ediyor. Çocuk bakıcısından korumasına kadar tüm detaylar planlanıyor. HIS Travel zaten yıllardır bize destek veriyordu. Bu ortaklıkla önümüzdeki 1 yılda bir Türkiye markası, önümüzdeki 5 yıl içinde de bir dünya markası olmanın hayallerini kuruyoruz." diye konuştu.

- "QUALITA Japonya'da 10 yıldır başarılı operasyonlara imza atıyor"

HIS Travel Orta Doğu ve Türkiye Direktörü Emre Uzkur da 2002 yılında Japonya'ya gittiğini ve 20 senedir HIS Travel ile birlikte çalıştığını aktardı.

Japon kültürünün Türk kültürüne benzediğini bildiren Uzkur, "Japonlar, çok çalışkan bir millet. Bizler de çok çalışkanız. HIS İstanbul Ofisi, son 10 yılda 8 kez dünyanın en başarılı ofisi seçildi. 70 ülkede 300'den fazla ofisi olan bir firma için çok ciddi bir başarı. Bu başarıyı sağlamamızı tetikleyen ve bizlere destek olan sektör paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. QUALITA markası Japonya'da 10 yıldır çok başarılı operasyonlara imza atıyor. Akif Bey'in markaya ve misafire olan yaklaşımı bizi ikna etti. Bu sayede QUALITA markasını Türkiye'ye getirdik." şeklinde konuştu.

Bu arada, misafirlerden gelen özel taleplere göre şekillenen kişiye özel seyahat planlamaları, farklı öneriler, çeşitli destinasyonlar, bilinen destinasyonlara farklı bakış açıları, her detayı ile VIP seyahat deneyimleri, isteklere göre uyarlanan yeni programların QUALITA ile hayat bulması öngörülüyor.

Japon seyahat markası QUALITA, AGR Tur iş birliği ile Türkiye'ye geldi

- AGR Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Ağırman: - "VIP programları daha geniş destinasyonlara ulaştırmak için bir dünya devi ile iş birliğine gittik. Bu iş birliği ile mevcutta 45 olan destinasyon sayımızı 85'e çıkarmayı planlıyoruz"

Japon seyahat markası QUALITA, AGR Tur iş birliği ile Türkiye'ye geldi

Japon seyahat markası QUALITA, AGR Tur iş birliği ile Türkiye'ye geldi

Japon seyahat markası QUALITA, AGR Tur iş birliği ile Türkiye'ye geldi

Japon seyahat markası QUALITA, AGR Tur iş birliği ile Türkiye'ye geldi

Japon seyahat markası QUALITA, AGR Tur iş birliği ile Türkiye'ye geldi

Japon seyahat markası QUALITA, AGR Tur iş birliği ile Türkiye'ye geldi

Japon seyahat markası QUALITA, AGR Tur iş birliği ile Türkiye'ye geldi

Japon seyahat markası QUALITA, AGR Tur iş birliği ile Türkiye'ye geldi

Japon seyahat markası QUALITA, AGR Tur iş birliği ile Türkiye'ye geldi

Japon seyahat markası QUALITA, AGR Tur iş birliği ile Türkiye'ye geldi

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