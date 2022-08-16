Jennifer Lopez ve Ben Affleck üç gün üç gece sürecek düğünlerine hazırlanıyor

Çift, bir ay önce sadece çocuklarının katıldığı bir törenle gizlice evlenmişti. Balayını Paris'te geçiren Lopez ve Affleck, ABD'ye dönerek düğün hazırlıklarına başladı.

3 GÜN 3 GECE DÜĞÜN

Page Six'e konuşan bir kaynak, Ben Affleck'in bu özel günde her şeyin Jennifer Lopez'e göre yapılması için uğraştığını söyledi.



Çiftin aile üyelerinin ve arkadaşlarının katılacağı tören, cuma günü düzenlenecek düğün yemeğiyle başlayacak. Asıl düğün cumartesi gecesi olacak. Ünlü çiftin evlilik etkinlikleri pazar günü barbekülü bir piknikle sona erecek.



53 yaşındaki Lopez'in düğününde Ralph Lauren imzalı bir gelinlik giymesi bekleniyor. Ünlü magazin dergisi Vogue, Lopez'in moda tercihini yakından incelemek için düğüne katılabilir.



Düğünün organizasyonunu ünlü isimlerin meşhur organizatörü Colin Cowie üstlendi. Daha önce Oprah Winfrey ve Michael Jordan'la çalışan Cowie'nin ücreti 25 bin ile 25 milyon dolar arasında değişiyor.

