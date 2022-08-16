MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jennifer Lopez ve Ben Affleck üç gün üç gece sürecek düğünlerine hazırlanıyor

Jennifer Lopez ve Ben Affleck üç gün üç gece sürecek düğünlerine hazırlanıyor

16.08.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, Las Vegas'taki mütevazı evlilik töreninin ardından üç gün üç gece sürecek büyük bir düğüne hazırlanıyor.

Çift, bir ay önce sadece çocuklarının katıldığı bir törenle gizlice evlenmişti. Balayını Paris'te geçiren Lopez ve Affleck, ABD'ye dönerek düğün hazırlıklarına başladı.

3 GÜN 3 GECE DÜĞÜN

Page Six'e konuşan bir kaynak, Ben Affleck'in bu özel günde her şeyin Jennifer Lopez'e göre yapılması için uğraştığını söyledi.
Çiftin aile üyelerinin ve arkadaşlarının katılacağı tören, cuma günü düzenlenecek düğün yemeğiyle başlayacak. Asıl düğün cumartesi gecesi olacak. Ünlü çiftin evlilik etkinlikleri pazar günü barbekülü bir piknikle sona erecek.
53 yaşındaki Lopez'in düğününde Ralph Lauren imzalı bir gelinlik giymesi bekleniyor. Ünlü magazin dergisi Vogue, Lopez'in moda tercihini yakından incelemek için düğüne katılabilir.
Düğünün organizasyonunu ünlü isimlerin meşhur organizatörü Colin Cowie üstlendi. Daha önce Oprah Winfrey ve Michael Jordan'la çalışan Cowie'nin ücreti 25 bin ile 25 milyon dolar arasında değişiyor.
TMZ'nin aktardığına göre hiçbir masraftan kaçınılmayan düğün, Affleck'in Georgia eyaletindeki malikanesinde düzenlenecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fiyatları düşürecek hamle gece yarısı geldi!

Fiyatları düşürecek hamle gece yarısı geldi!

Ünlü şarkıcı, oğluyla birlikte dehşet saçtı: 3'ü ağır 5 yaralı

Ünlü şarkıcı, oğluyla birlikte dehşet saçtı: 3'ü ağır 5 yaralı

Çalışan milyonları kapsıyor! Hiçbir ücret ödenmeyecek: Kıdem tazminatı, ihbar, mesai, yıllık ve haftalık izinler…

Çalışan milyonları kapsıyor! Hiçbir ücret ödenmeyecek: Kıdem tazminatı, ihbar, mesai, yıllık ve haftalık izinler…

Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu! Görenler tanıyamadı

Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu! Görenler tanıyamadı

Bankalardan emekliye ‘promosyon’ engeli! Kredi, kredi kartı ya da...

Bankalardan emekliye ‘promosyon’ engeli! Kredi, kredi kartı ya da...

Bugün iptal edilmişti: Benzin ve motorin…

Bugün iptal edilmişti: Benzin ve motorin…

İlginizi Çekebilir

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

19 yılda 10 kez öldü! Her defasında yeniden başlıyor

19 yılda 10 kez öldü! Her defasında yeniden başlıyor

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

5 dakikadan fazla duruyorsanız... Delinmesi gerekebilir!

5 dakikadan fazla duruyorsanız... Delinmesi gerekebilir!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.