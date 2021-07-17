Jessica Biel'den Justin Timberlake itirafı! "Birbirimiz için varız"

Jessica Biel, Justin Timberlake , oğulları Silas ve Phienas ile olan ev hayatından bahsetti. 39 yaşındaki oyuncu, People dergisine verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı ile ebeveynliklerini tanımlayan Biel, “Daha çok, uyumlu ol ve akışa bırak şeklinde ilerliyoruz. Ama sorumluluklarımızı da bölüyoruz, öteki türlüsü bir kişi için çok fazla olabilirdi.