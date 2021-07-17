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Jessica Biel'den Justin Timberlake itirafı! "Birbirimiz için varız"

17.07.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li şarkıcı Justin Timberlake ile evli olan oyuncu Jessica Biel, ev yaşantılarından bahsetti.

Jessica Biel, Justin Timberlake, oğulları Silas ve Phienas ile olan ev hayatından bahsetti. 39 yaşındaki oyuncu, People dergisine verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

BİRBİRİMİZ İÇİN VARIZ

Şarkıcı ile ebeveynliklerini tanımlayan Biel, “Daha çok, uyumlu ol ve akışa bırak şeklinde ilerliyoruz. Ama sorumluluklarımızı da bölüyoruz, öteki türlüsü bir kişi için çok fazla olabilirdi.
İkimiz de birbirimiz için varız” ifadelerini kullandı.
Dostlarıyla birlikte vakit geçirmeyi sevdiğini söyleyen aktris, “O anlarda bir aile olabilmeyi başardığımızı görmek, bana umut veriyor.
İnsanlar, güçlükleri yenebilen yaratıklar. İşler zorlaştığında daha da güçleniyoruz” şeklinde konuştu.
Öte yandan Biel, çocuklarına bakan kreşlere de teşekkür etti.
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Anahtar Kelimeler:
Jessica Biel Justin Timberlake
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