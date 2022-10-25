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'Jorge Jesus kalibresinde hoca gelsin!' Galatasaray'da gündem Okan Buruk! Hedef tahtasındaki teknik direktörün alternatifi Marcelo Bielsa...

25.10.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmış ve hakem kararlarıyla birlikte teknik direktör Okan Buruk da eleştiri toplamıştı. Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan alabilen sarı - kırmızılılarda taraftarlar; takımlarının oynadığı futboldan duydukları hoşnutsuzluğu dile getirirken, yönetimin planı da belli oldu. Deneyimli çalıştırıcının yerine alternatiflerini belirleyen Galatasaray'ın Jorge Jesus kalibresinde bir hoca getirmek istediği öne sürüldü.

Spor Toto Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, Galatasaray topladığı 18 puanla 8. sırada yer aldı. Son olarak Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Aslan, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sarı - kırmızılı camiada müsabakadaki hakem kararları büyük eleştiri alırken, teknik direktör Okan Buruk da tepkilerden nasibini alan isim oldu. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 puan alabilen sarı - kırmızılıların hocası Buruk, hedef tahtasına kondu.

GALATASARAY'IN TEKNİK DİREKTÖR PLANI

BEKLENENİ HENÜZ VEREMEDİ

BEKLENENİ HENÜZ VEREMEDİ
Galatasaray'da büyük umutlarla birçok transfer yapılan kadronun başına getirilen Okan Buruk, henüz kendisinden beklenen performansı gösteremedi.

YÖNETİMİN PLANI ORTAYA ÇIKTI

YÖNETİMİN PLANI ORTAYA ÇIKTI
Sarı - kırmızılı taraftarların tepkisini çeken Buruk için yönetimin planı da ortaya çıktı.

'JORGE JESUS AYARINDA'

'JORGE JESUS AYARINDA'
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk ile yolların ayrılması durumunda ezeli rakip Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ayarında bir hocayla anlaşmaya varmak istiyor.

ADAY LİSTESİ HAZIRLANDI

ADAY LİSTESİ HAZIRLANDI
Haberin devamında sarı - kırmızılıların henüz herhangi bir hocayla resmi görüşmede bulunmadığı belirtilirken, aday listesinin hazırlandığı ifade edildi.

MARCELO BIELSA GÜNDEMDE

MARCELO BIELSA GÜNDEMDE
Galatasaray'ın Okan Buruk'un olası ayrılığı durumunda Marcelo Bielsa ismine yöneleceği kaydedildi.
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