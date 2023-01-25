SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jorge Jesus'u kovmuşlardı! Galatasaray detayı sayesinde Arda Güler'i keşfettiler! Genç oyuncu onlara gitmeye sıcak bakıyor...

Jorge Jesus'u kovmuşlardı! Galatasaray detayı sayesinde Arda Güler'i keşfettiler! Genç oyuncu onlara gitmeye sıcak bakıyor...

25.01.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Arda Güler sıkıntısı yaşanıyordu. Sözleşmesinde bulunan madde gereği bir sezonda en az 1500 dakika A takımda oynama zorunluluğu bulunan genç oyuncunun şu an için istenen süreyi alamaması taraftarları tedirgin etmişti. Bu konuda düğmeye basan sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler ile yeni sözleşme için masaya oturmuş ve babasıyla anlaşma bile sağlamıştı. Anlaşmayı bozan menajeri akıllarda soru işareti bırakmıştı. Şimdi ise ortaya transfer iddiası atıldı...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Arda Güler ve ailesiyle yeni kontrat için prensip anlaşmasına varmıştı. 25 Şubat tarihinde 18 yaşına girecek Arda Güler ile 5 yıllık yeni mukavele yapılacağı öğrenilmesinin ardından menajerinin araya girdiği ve anlaşmayı bozduğu söylenmişti.

BABASININ KAFASINI KARIŞTIRMIŞTI

BABASININ KAFASINI KARIŞTIRMIŞTI

Arda'nın menajeri, babasıyla yaptığı görüşmede, Avrupa'da forma giymesinin kendisi için daha iyi olacağını söylemişti. Bu konuşmanın ardından babası, tüm yetkiyi Arda'nın menajerine verdi ve yapılan anlaşma suya düşmüştü.

BENFICA KANCAYI TAKTI!

BENFICA KANCAYI TAKTI!

Avrupa'nın oyuncu yetiştirme fabrikası olarak bilinen Benfica, Arda Güler'e kancayı taktı. Sık sık Fenerbahçe maçlarına scout gönderdikleri ortaya çıkan Portekiz devi, Arda Güler'e hayran kaldı. Arda'nın da Benfica'ya sıcak baktığı iddia edildi.

BAŞKANLARI RUI COSTA

BAŞKANLARI RUI COSTA

Galatasaray ile yakınlığı ile bilinen Rui Costa'nın Türkiye'yi bu nedenle çok iyi bildiği ve Arda Güler'i kendi keşfettiği ortaya çıktı.

JORGE JESUS'U GÖNDERMİŞLERDİ

JORGE JESUS'U GÖNDERMİŞLERDİ

Benfica'da görev aldığı dönemde oyuncularla anlaşamayan Jorge Jesus, devre arasında takımdan gönderilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rui Costa Jorge Jesus benfica fenerbahçe galatasaray sezon

En Çok Okunan Haberler

EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi değişiyor mu? Bakan Bilgin canlı yayında cevap verdi...

EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi değişiyor mu? Bakan Bilgin canlı yayında cevap verdi...

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi... 'Sabah sıkı giyinin...'

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi... 'Sabah sıkı giyinin...'

3 hafta önce imzalamıştı! Yılmaz Vural'dan şaşırtan açıklama: Kendimizi belanın içine soktuk

3 hafta önce imzalamıştı! Yılmaz Vural'dan şaşırtan açıklama: Kendimizi belanın içine soktuk

Seferovic olay oldu! Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri resti çekti... "Şaka gibi"

Seferovic olay oldu! Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri resti çekti... "Şaka gibi"

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt! Davete olumsuz dönüş geldi

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt! Davete olumsuz dönüş geldi

İngilizler resmen duyurdu! Terim'den ilk...

İngilizler resmen duyurdu! Terim'den ilk...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.