Jorge Jesus'u kovmuşlardı! Galatasaray detayı sayesinde Arda Güler'i keşfettiler! Genç oyuncu onlara gitmeye sıcak bakıyor...

BABASININ KAFASINI KARIŞTIRMIŞTI

Arda'nın menajeri, babasıyla yaptığı görüşmede, Avrupa'da forma giymesinin kendisi için daha iyi olacağını söylemişti. Bu konuşmanın ardından babası, tüm yetkiyi Arda'nın menajerine verdi ve yapılan anlaşma suya düşmüştü.