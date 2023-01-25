Jorge Jesus'u kovmuşlardı! Galatasaray detayı sayesinde Arda Güler'i keşfettiler! Genç oyuncu onlara gitmeye sıcak bakıyor...

Fenerbahçe, Arda Güler ve ailesiyle yeni kontrat için prensip anlaşmasına varmıştı. 25 Şubat tarihinde 18 yaşına girecek Arda Güler ile 5 yıllık yeni mukavele yapılacağı öğrenilmesinin ardından menajerinin araya girdiği ve anlaşmayı bozduğu söylenmişti.
Arda'nın menajeri, babasıyla yaptığı görüşmede, Avrupa'da forma giymesinin kendisi için daha iyi olacağını söylemişti. Bu konuşmanın ardından babası, tüm yetkiyi Arda'nın menajerine verdi ve yapılan anlaşma suya düşmüştü.
Avrupa'nın oyuncu yetiştirme fabrikası olarak bilinen Benfica, Arda Güler'e kancayı taktı. Sık sık Fenerbahçe maçlarına scout gönderdikleri ortaya çıkan Portekiz devi, Arda Güler'e hayran kaldı. Arda'nın da Benfica'ya sıcak baktığı iddia edildi.
Galatasaray ile yakınlığı ile bilinen Rui Costa'nın Türkiye'yi bu nedenle çok iyi bildiği ve Arda Güler'i kendi keşfettiği ortaya çıktı.
Benfica'da görev aldığı dönemde oyuncularla anlaşamayan Jorge Jesus, devre arasında takımdan gönderilmişti.