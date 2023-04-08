Jorge Jesus'un yeni sözleşmesi belli oldu! İşte Fenerbahçe yönetiminden talebi

Süper Lig'de sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 4-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Kayserispor'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başararak taraftarın gönlüne az da olsa su serpmişti. Ziraat Türki Kupası mücadelesinin ardından lige dönen ve 28'nci hafta mücadelesinde karşılaşacağı Fatih Karagümrük mücadelesi hazırlıklarına başlayan Sarı-Lacivertliler'de belirsizliğini koruyan konulardan biri de Jorge Jesus...