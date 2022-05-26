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  4. Julia Fox'un eteği çok kısa geldi! Eliyle kapatmaya çalışsa da başaramadı

Julia Fox'un eteği çok kısa geldi! Eliyle kapatmaya çalışsa da başaramadı

26.05.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Julia Fox son dönemde tarzıyla öne çıkan bir isim. Kanye West ile yaşadığı aşkla popülerliğini artıran Fox son olarak süper mini eteğiyle dikkat çekti. Arkası açıkta kalan Julia Fox da durumdan rahatsız oldu ama ne yaptı kapatamadı. Model bir süre sonra beline kazağını bağladı.

Model ve oyuncu Julia Fox seçtiği kıyafetlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Markete iç çamaşırlarıyla giderek dikkat çeken ünlü model bu sefer eteğinin boyuyla olay oldu. Kim Kardashian ile boşanma aşamasında Kanye West ile kısa süreli aşk yaşayarak adından söz ettiren Julia Fox'un tarzı herkesin dikkatini çekti.

BELİNE EN SONUNDA KAZAĞINI BAĞLADI

The Uncut Gems filminin yıldızı olan 32 yaşındaki Fox yarım beyaz gömleğin altına siyah minicik bir etek tercih etti.
Julia Fox eteğinin kısalığını hesap edemeyince epey bir frikik verdi ve bu durumdan kendisi de rahatsız oldu.
Bir süre eliyle eteğini kapatmaya çalışan ünlü oyuncu ne yapsa olmadı.
Kim Kardashian'ın eski kocası Kanye West'in kısa süreli aşkı olarak popülerliğini artıran Julia Fox, çareyi kazağını beline bağlamakta buldu.
The Uncut Gems filminin yıldızı olan 32 yaşındaki Fox, Kardashian ile benzer görünüme sahip oldukları şeklinde yorumlar yapılmasına tepki göstererek, “Kadınlar daima birbirleriyle yarıştırılıyor ve açık olan bir şey var ki, onların çift olarak 10 yıllık bir geçmişi var. Ben haddim olmayan konulara girmek istemiyorum” demişti.
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