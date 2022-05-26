Julia Fox'un eteği çok kısa geldi! Eliyle kapatmaya çalışsa da başaramadı

Model ve oyuncu Julia Fox seçtiği kıyafetlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Markete iç çamaşırlarıyla giderek dikkat çeken ünlü model bu sefer eteğinin boyuyla olay oldu. Kim Kardashian ile boşanma aşamasında Kanye West ile kısa süreli aşk yaşayarak adından söz ettiren Julia Fox'un tarzı herkesin dikkatini çekti.

BELİNE EN SONUNDA KAZAĞINI BAĞLADI

The Uncut Gems filminin yıldızı olan 32 yaşındaki Fox yarım beyaz gömleğin altına siyah minicik bir etek tercih etti.

Julia Fox eteğinin kısalığını hesap edemeyince epey bir frikik verdi ve bu durumdan kendisi de rahatsız oldu.

Bir süre eliyle eteğini kapatmaya çalışan ünlü oyuncu ne yapsa olmadı.

Kim Kardashian'ın eski kocası Kanye West'in kısa süreli aşkı olarak popülerliğini artıran Julia Fox, çareyi kazağını beline bağlamakta buldu.