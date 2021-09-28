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Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri

28.09.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay-yıldızlılar ilk galibiyetini, Junior Billie Jean King Cup finallerinde Macar rakibi Danko'yu yenen Duru Söke ile kazandı - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: - "Türkiye'de ilk kez düzenlenen organizasyonda, Junior Billie Jean King Cup'ta ilk maçımızı Macaristan ile oynadık ve Duru kızımız ilk karşılaşmada rakibini mağlup etti"

Antalya'da düzenlenen teniste gençlerde kızlar ve erkeklerin dünya kupası olan BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri'ne katılan Türkiye Milli Takımı, ilk galibiyetini Duru Söke ile elde etti.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, Antalya Club Mega Saray Tenis Akademisi'nde 21 ülkeden 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye Milli Takımı hem kızlar hem de erkeklerde mücadele veriyor.

Milli tenisçi Duru Söke, Junior Billie Jean King Cup finallerinde Macar rakibi Vanesa Dalma Danko ile karşılaştı. Duru Söke, 2 saat 20 dakika süren mücadeleyi 5-7, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazandı.

Duru Söke'nin bu galibiyetiyle Türkiye, Junior Billie Jean King Cup finallerine galibiyetle başlamış oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teniste önemli bir organizasyona daha Antalya'da ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türk sporcuların dünyanın en iyi sporcularıyla aynı kortta mücadele ettiğini belirten Durmuş, "Tenisçilerimizin onları yenme şansları vardı. Yenmeye başladık da. Türkiye'de ilk kez düzenlenen organizasyonda, Junior Billie Jean King Cup'ta ilk maçımızı Macaristan ile oynadık ve Duru kızımız ilk karşılaşmada rakibini mağlup etti. Kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Organizasyon 3 Ekim Pazar günü sona erecek.

Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri

- Ay-yıldızlılar ilk galibiyetini, Junior Billie Jean King Cup finallerinde Macar rakibi Danko'yu yenen Duru Söke ile kazandı - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: - "Türkiye'de ilk kez düzenlenen organizasyonda, Junior Billie Jean King Cup't

Tenis: BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri

Tenis: BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri

Tenis: BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri

Tenis: BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri

Tenis: BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri

Tenis: BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri

Tenis: BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri

Tenis: BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri

Tenis: BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri

Tenis: BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri
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