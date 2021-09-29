Juventus Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Juve-Chelsea maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün H Grubu’nda oynanacak olan Juventus-Chelsea maçının saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maç ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Juventus Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?

JUVE CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Juventus Chelsea maçı futbol severler tarafından merakla bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda karşı karşıya gelen iki takım da ilk maçlarını galibiyetle tamamlamış ve 3’er puan elde etmişti.

Averaj farkı ile grupta birinci sıraya oturan Juventus ev sahipliği yapacağı maç için futbolseverler “Juventus Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?” sorusunu merak ediyor.

Juventus Chelsea maçı, 29 Eylül Çarşamba akşamı yani bugün saat 22.00’de başlayacak. Allianz Stadı'nda oynanacak mücadelenin yönetimi ise İspanyol hakem Gil Manzano'da olacak.