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Juventus Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Juve-Chelsea maçı hangi kanalda yayınlanacak?

29.09.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar ligi heyecanı bütün hızıyla devam ediyor. Futbolseverler H Grubu’nda oynanacak olan Juventus-Chelsea maçının ayrıntılarını araştırmaya koyuldu. Peki, Juventus Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Juve-Chelsea maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Bugün H Grubu’nda oynanacak olan Juventus-Chelsea maçının saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maç ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Juventus Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?

JUVE CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Juventus Chelsea maçı futbol severler tarafından merakla bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda karşı karşıya gelen iki takım da ilk maçlarını galibiyetle tamamlamış ve 3’er puan elde etmişti.
Averaj farkı ile grupta birinci sıraya oturan Juventus ev sahipliği yapacağı maç için futbolseverler “Juventus Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?” sorusunu merak ediyor.
Juventus Chelsea maçı, 29 Eylül Çarşamba akşamı yani bugün saat 22.00’de başlayacak. Allianz Stadı'nda oynanacak mücadelenin yönetimi ise İspanyol hakem Gil Manzano'da olacak.

MAÇ NEREDE YAYINLANACAK?

MAÇ NEREDE YAYINLANACAK?
Juventus Chelsea maçı, dijital yayın platformu Exxen’de canlı olarak yayınlanacak. Exxen üyeleri olan futbolseverler karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Chelsea Juventus
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