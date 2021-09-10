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Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması malzemeleri neler?

10.09.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabak çiçeği dolmasını hazırlarken gerekli malzemeler arasında 30 adet kabak çiçeği, 1,5 su bardağı pirinç, 2 adet orta boy kuru soğan ve 1 çay bardağı zeytinyağı bulunuyor. Kabak çiçeği dolmasının dibinin tutmaması için altına dereotu sapları yerleştirebilirsiniz. İşte Kabak çiçeği dolması tarifi...

30 adet kabak çiçeği, 1/2 çay kaşığı tane karabiber, 1,5 su bardağı pirinç Kabak çiçeği dolması hazırlarken gerekli malzemeler arasında yer alıyor. Kabak çiçeği dolmasını yoğurtla servis edebilirsiniz. Kabak çiçeği dolmasını hazırlarken yaprakların zarar görmemesine çok dikkat edin. İşte Kabak çiçeği dolması tarifi...

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI MALZEMELERİ

* 30 adet kabak çiçeği * 1 çay kaşığı tuz * 1 çay bardağı zeytinyağı * 1/2 su bardağı sıcak su * 1 adet orta boy domates * 1,5 su bardağı pirinç * 2 adet orta boy kuru soğan * 1 tatlı kaşığı kuru nane * 1/4 demet dereotu * 1/2 çay kaşığı tane karabiber

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ
Kuru soğanları küp şeklinde dilimleyin. Domatesleri ortadan ikiye kesin ve uç kısımlarını alın, ardından rendenin ince kısmıyla rendeleyin. Dereotu yapraklarını incecik kıyın.
Kabak çiçeklerinin ucundaki yeşil kısımları alın. Çiçeklerin içindeki sarı tarafları dikkatli bir şekilde alın. Bu esnada yaprakları yırtmamaya özen gösterin.
Zeytinyağının yarısını geniş bir tencereye alın ve ocağı yakın. Kuru soğanları kavurmaya başlayın. Pirinçleri yıkayın ve fazla suları süzün. Ardından tencereye alın ve şeffaf görünene dek soğanlarla birlikte kavurun.
Rendelenen domatesi katıp karıştırın. Taze çekilmiş tane karabiber, tuz, kuru nane ve sıcak su ilavesiyle kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Demlenmesi ve soğuması için kısa süre dinlendirip kıyılmış dereotuyla harmanlayın.
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