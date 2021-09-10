Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması malzemeleri neler?

Kabak çiçeklerinin ucundaki yeşil kısımları alın. Çiçeklerin içindeki sarı tarafları dikkatli bir şekilde alın. Bu esnada yaprakları yırtmamaya özen gösterin.

Zeytinyağının yarısını geniş bir tencereye alın ve ocağı yakın. Kuru soğanları kavurmaya başlayın. Pirinçleri yıkayın ve fazla suları süzün. Ardından tencereye alın ve şeffaf görünene dek soğanlarla birlikte kavurun.