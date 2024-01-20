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    4. Kabileler arasında gerçekleşen mızraklı savaşın görüntüleri gündem oldu! "Çağlar öncesine ait gibi"

    Kabileler arasında gerçekleşen mızraklı savaşın görüntüleri gündem oldu! "Çağlar öncesine ait gibi"

    Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
    20.01.2024 23:33 | Son Güncelleme:
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    Endonezya'nın Batı Papua bölgesinde iki kabile arasında çıkan ve yıllar önce bir belgeselcinin kaydettiği mızraklı savaşın görüntüleri yayınlandı. Kabile üyelerinin ilkel yöntemlerle birbirlerine saldırdığı anların yer aldığı video gündem oldu. Sosyal medyada video için "Çağlar öncesine ait gibi" yorumları da yapıldı.

    Batı Papua'da iki kabile arasında çıkan mızrakların kullanıldığı savaşın görüntüleri yayınlandı. 1963 yılında gerçekleşen savaşın görüntüleri sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.


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    Görüntülerin antropolog Robert Gardner tarafından çekilen Dead Birds isimli belgeselde kullanıldığı ortaya çıktı.
    Batı Papua'da o dönemde yaşayan ilkel kabileler arasında bu tip savaşların da sıklıkla yaşandığı bildirildi.
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    Anahtar Kelimeler:
    mızrak papua
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