Kabileler arasında gerçekleşen mızraklı savaşın görüntüleri gündem oldu! "Çağlar öncesine ait gibi"

Endonezya'nın Batı Papua bölgesinde iki kabile arasında çıkan ve yıllar önce bir belgeselcinin kaydettiği mızraklı savaşın görüntüleri yayınlandı. Kabile üyelerinin ilkel yöntemlerle birbirlerine saldırdığı anların yer aldığı video gündem oldu. Sosyal medyada video için "Çağlar öncesine ait gibi" yorumları da yapıldı.
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