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  4. Kader bir araya getirdi! Manchester United'ın genç yıldızı Garnacho Ferreyra üç günlükken, gözyaşlarına şahit olduğu Cristiano Ronaldo ile bu kez beraber sevindi...

Kader bir araya getirdi! Manchester United'ın genç yıldızı Garnacho Ferreyra üç günlükken, gözyaşlarına şahit olduğu Cristiano Ronaldo ile bu kez beraber sevindi...

04.11.2022 02:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında Real Sociedad ile Manchester United, İspanya'da karşı karşıya geldi. Reale Arena'da oynanan müsabaka, Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golü Cristiano Ronaldo'nun asistinde Garnacho Ferreyra attı. Arjantinli futbolcunun skoru sonrasında ortaya ilginç bir tesadüf çıktı. 18 yıl öncesine gidiyoruz...

Manchester United ile Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nun son haftasında karşı karşıya geldi. İspanya'da bulunan Reale Arena'da oynanan karşılaşma, Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve İngiliz temsilcisi grubunu 15 puanla 2. sırada tamamlayarak play-off turuna kaldı.

ENDER GÖRÜLECEK BİR TESADÜF

GOL, FERREYRA'DAN GELDİ

GOL, FERREYRA'DAN GELDİ

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Cristiano Ronaldo'nun asistiyle Garnacho Ferreyra kaydetti.

RONALDO İLE KUTLADI

RONALDO İLE KUTLADI

18 yaşındaki Ferreyra; gol sevincini Cristiano Ronaldo ile birlikte kutlarken, maçın ardından ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.

DOĞUMUNDAN ÜÇ GÜN SONRA FİNAL OYNANDI

DOĞUMUNDAN ÜÇ GÜN SONRA FİNAL OYNANDI

1 Temmuz 2004 tarihinde Madrid'de dünyaya gelen Garnacho Ferreyra'nın doğumundan üç gün sonra EURO 2004 final karşılaşması oynandı.

YUNANİSTAN KAZANMIŞTI

YUNANİSTAN KAZANMIŞTI

Organizasyonun finali Lizbon'daki Işık Stadyumu'nda gerçekleştirilmiş ve Yunanistan, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMIŞTI

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMIŞTI

İlk Avrupa Şampiyonası deneyimine çıkan Cristiano Ronaldo, müsabakanın ardından gözyaşlarını tutamamış ve saha ortasında adeta hüngür hüngür ağlamıştı.

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