Kader bir araya getirdi! Manchester United'ın genç yıldızı Garnacho Ferreyra üç günlükken, gözyaşlarına şahit olduğu Cristiano Ronaldo ile bu kez beraber sevindi...

Manchester United ile Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nun son haftasında karşı karşıya geldi. İspanya'da bulunan Reale Arena'da oynanan karşılaşma, Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve İngiliz temsilcisi grubunu 15 puanla 2. sırada tamamlayarak play-off turuna kaldı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Cristiano Ronaldo'nun asistiyle Garnacho Ferreyra kaydetti.
18 yaşındaki Ferreyra; gol sevincini Cristiano Ronaldo ile birlikte kutlarken, maçın ardından ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.
1 Temmuz 2004 tarihinde Madrid'de dünyaya gelen Garnacho Ferreyra'nın doğumundan üç gün sonra EURO 2004 final karşılaşması oynandı.
Organizasyonun finali Lizbon'daki Işık Stadyumu'nda gerçekleştirilmiş ve Yunanistan, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.
İlk Avrupa Şampiyonası deneyimine çıkan Cristiano Ronaldo, müsabakanın ardından gözyaşlarını tutamamış ve saha ortasında adeta hüngür hüngür ağlamıştı.