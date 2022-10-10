Kadıköy'de bir binada yaşanan patlamaya ilişkin incelemeler sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy'de bir binada meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin ekiplerin incelemesi sürüyor.

Fikirtepe Mahallesi'nde patlama ve ardından yangının yaşandığı binanın bulunduğu Erdemler Sokak, polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürerken, görevliler dışında bölgeye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Patlamanın yaşandığı binanın en alt katında oturan Ahmet Akar, yaptığı açıklamada, patlamadan 15 dakika sonra olay yerine geldiğini söyledi. Görevlilerin binaya girmelerine izin vermediğini belirten Akar, "Bütün her şeyimiz de içeride kaldı." dedi.

Patlamada hayatını kaybeden komşularına Allah'tan rahmet dileyen Akar, patlama sırasında bir de kız çocuğunun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Bizi en çok üzen o ufak kız çocuğu oldu. Mal mülk geri gelir de işte can geri gelmiyor. Ufak kız çocuğuyla dedesini tanıyorduk." ifadelerini kullandı.

- Mahalle sakinleri kentsel dönüşüm çalışması istedi

Annesinin patlama yaşanan binanın karşısında yaşadığını anlatan Halis Uyanık da annesinin iki, üç kez patlama sesi duyduğunu ve korktuğunu söylediğini aktardı.

Patlamanın yaşandığı evde oturanları tanıdıklarını dile getiren Uyanık, "Eskiden beri komşumuz. Bu mahallede fazla durmuyordu. Zaten fazla kimseyle samimi olmuyordu. Ayağı sakattı, evden çıkmıyordu doğru dürüst. Başka kimseyle oturup sohbet eden bir insan değildi." dedi.

Mahalle sakinleri binaların eski oluşu ve güvenlik sorunları nedeniyle bölgede kentsel dönüşüm çalışması başlatılmasını istedi.

Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta 34 numaralı binanın üçüncü katındaki dairede dün yaşanan patlamada biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetmiş, patlamanın ardından başlayan ve 2 binaya da sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmalarıyla söndürülmüştü.