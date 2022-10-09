YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Kadim kent Diyarbakır'da günün ilk ışıklarıyla balon keyfi

Kadim kent Diyarbakır'da günün ilk ışıklarıyla balon keyfi

09.10.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Kapadokya'dan getirilen ve Dicle Vadisi'nde yükselen balonlara ilgi yüksek - Balona binen vatandaşlardan Yasemin Varol: - "Kapadokya'ya hiç gitmedim. Balona binmeyi çok istiyordum. Çok mutluyuz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında kente getirilen Kapadokya'nın simgesi balonlara binmenin keyfini yaşadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Diyarbakır'da düzenlenen ve dün başlayan Sur Kültür Yolu Festivali etkinlikleri ikinci gününde de balon turu ile başladı.

"Güzel atlar ülkesi" Kapadokya'dan getirilen balonlara binmek için Diyarbakırlılar sabah erken saatte Dicle Vadisi'ne geldi.

Gruplar halinde binilen ve yaklaşık 10 dakika süren balon turunda vatandaşlar UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri'ni, tarihi İçkale'yi ve Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesini havadan görme imkanı buldu.

Dicle Vadisi'nden yükselen balonlar Diyarbakır'ın tarihi surlarıyla aynı karede görüntülendi.

- "Balona binmeyi çok istiyordum"

Arkadaşlarıyla balona binen vatandaşlardan Yasemin Varol, AA muhabirine, daha önce balon turuna katılma imkanı olmadığını belirterek, "Kapadokya'ya hiç gitmedim. Balona binmeyi çok istiyordum. Bu nedenle sabahın erken saatlerinde çıkıp, geldik. Çok mutluyuz. Çok güzel bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

6 yaşındaki kızıyla balona binen Serdar Özmen de "Çok heyecanlıyız. Kızımla sabahın erken saatlerinde balon turu için geldik." dedi.

Balon turu keyfini yaşayan Nisa Tekin ise ilk defa balona bindiğini anlatarak, tarihi surları havadan görmenin güzel olduğunu ifade etti.

Balon turları, hava şartlarına göre 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Kadim kent Diyarbakır'da günün ilk ışıklarıyla balon keyfi

- Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Kapadokya'dan getirilen ve Dicle Vadisi'nde yükselen balonlara ilgi yüksek - Balona binen vatandaşlardan Yasemin Varol: - "Kapadokya'ya hiç gitmedim. Balona binmeyi çok istiyordum. Çok mutluyuz"

Kadim kent Diyarbakır'da günün ilk ışıklarıyla balon keyfi

Kadim kent Diyarbakır'da günün ilk ışıklarıyla balon keyfi

Kadim kent Diyarbakır'da günün ilk ışıklarıyla balon keyfi

Kadim kent Diyarbakır'da günün ilk ışıklarıyla balon keyfi

Kadim kent Diyarbakır'da günün ilk ışıklarıyla balon keyfi

Kadim kent Diyarbakır'da günün ilk ışıklarıyla balon keyfi

Kadim kent Diyarbakır'da günün ilk ışıklarıyla balon keyfi

Kadim kent Diyarbakır'da günün ilk ışıklarıyla balon keyfi

Kadim kent Diyarbakır'da günün ilk ışıklarıyla balon keyfi

Kadim kent Diyarbakır'da günün ilk ışıklarıyla balon keyfi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır balon

Diyarbakır Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
04:56
Sabah
06:16
Öğle
12:11
İkindi
15:23
Akşam
17:56
Yatsı
19:11

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Salı

Ayyıldız Eczanesi
Yenisehir
Dicle Fırat Eczanesi
Sur
Şentepe Eczanesi
Baglar
Helin Eczanesi
Baglar
Çolak Eczanesi
Baglar
Özdemir Eczanesi
Kayapinar
Berivan Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.