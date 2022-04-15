'Kadınlar photoshop yapıp bizi kandırıyor' sorusu! Nihat Hatipoğlu'nun tepkisi gündem oldu

ATV ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında seyirciden dikkat çeken bir soru geldi.

'SENİN CANIN ÇOK YANMIŞ HERALDE'

Feysel Karasöğüt isimli bir vatandaş, Nihat Hatipoğlu'na 'Kadınlar sosyal medyada photoshop yapıyorlar, bizi kandırıyorlar, kul hakkına girer mi?' diye sordu.

Hatipoğlu o soruya, "Niyet iyiyse, evlenmek ise bu durumda fotoğrafın gerçek olması gerekir. Evleneceği kişiye gerçekleri söylemesi gerekir"yanıtını vererek ekledi.

"İlginç bir soru" diyerek tepki veren Hatipoğlu, "Senin canın çok yanmış herhalde. Feysel, yabana atılmaz bir soru sordu." ifadesinde bulundu.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR? Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.