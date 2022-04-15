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'Kadınlar photoshop yapıp bizi kandırıyor' sorusu! Nihat Hatipoğlu'nun tepkisi gündem oldu

15.04.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında program yapan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na gelen sorular her gün izleyicileri şaşkına çevirmeyi başarıyor. Hatipoğlu'na gelen 'Kadınlar photoshop yapıp bizi kandırıyorlar, kul hakkına girer mi?' sorusu dikkatleri çekti.

ATV ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında seyirciden dikkat çeken bir soru geldi.

'SENİN CANIN ÇOK YANMIŞ HERALDE'

Feysel Karasöğüt isimli bir vatandaş, Nihat Hatipoğlu'na 'Kadınlar sosyal medyada photoshop yapıyorlar, bizi kandırıyorlar, kul hakkına girer mi?' diye sordu.
Hatipoğlu o soruya, "Niyet iyiyse, evlenmek ise bu durumda fotoğrafın gerçek olması gerekir. Evleneceği kişiye gerçekleri söylemesi gerekir"yanıtını vererek ekledi.
"İlginç bir soru" diyerek tepki veren Hatipoğlu, "Senin canın çok yanmış herhalde. Feysel, yabana atılmaz bir soru sordu." ifadesinde bulundu.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?
Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.
Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
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Nihat Hatipoğlu
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