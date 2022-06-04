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Kafasından kan akmıştı! Emel Sayın'ın Cüneyt Arkın'a: İyi ki vurmuşum

04.06.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emel Sayın, Cüneyt Arkın'ın hem yönetmen koltuğunda oturduğu, hem de kamera karşısına geçtiği 1980 yapımı 'Rüzgar' filminde rol almış, bu yapım sonrası sinemaya veda etmişti. Unutulmaz oyuncu ve şarkıcı, rol arkadaşının yıllar sonra ilk kez paylaştığı set anısı hakkında konuşurken, Cüneyt Arkın'ın kafasından kan akmasına neden olan sahneyi anlattı.

Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın, 'Benim Kahramanım Türk Halkıdır' adlı kitabında, Emel Sayın ile birlikte rol adığı 'Rüzgar' filmine dair dikkat çeken bir anısına da yer vermişti. Usta oyuncu, rol arkadaşının alnına ve sırtına indirdiği üç sopa darbesiyle sersemlediğini, derisinin yırtılıp, kanadığını belirtmişti.

CÜNEYT ARKIN: EMEL SAYIN BENİ DÖVDÜ, SANIRIM BENİ SEVMİYOR

"GALİBA BENİ HİÇ SEVMEDİ"

"GALİBA BENİ HİÇ SEVMEDİ"
Cüneyt Arkın, 152 sayfalık kitabındaki “Emel Sayın’dan nasıl dayak yedim?” bölümünde şu ifadeleri kullanmıştı:
Çekim bittikten sonra kartondan yapılma sopayı her yerde aradım, ama bulamadım. Peki, Emel Sayın beni neyle dövmüştü? Hala bilemiyorum. ‘Rüzgâr’ filminden sonra Emel Sayın bir daha film çekmemeye yemin etti. Galiba beni de hiç sevmedi. Sevseydi, verdiği sözü tutardı.

"ÖYLE BİR GÜÇLE VURMUŞUM Kİ KAFASINDAN KAN AKTI"

"ÖYLE BİR GÜÇLE VURMUŞUM Kİ KAFASINDAN KAN AKTI"
35 yılı aşkın süredir çalışma arkadaşı ve yakın dostu Selçuk Tekay'ı anma gecesinde, Cemal Reşit Rey Konser salonunda sahne alan Emel Sayın, meslektaşının çok konuşulan itirafıyla ilgili konuştu. İki yılı aşkın süredir sahne almadığını belirten usta isim vaktinin büyük bölümünü biyografi kitabına harcadığını ve bilinmeyenlerini bu kitapta okuyucularıyla paylaşacağını söyledi.
Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Emel Sayın, muhabirlerin “Emel Hanım, Cüneyt Arkın'ın hem yönetip hem oynadığı Rüzgar filminde rol almıştınız. Rol gereği Cüneyt Arkın'ın kafasına sopayla vurmanız gerekmiş. Bir de sizden dinlesek o anları” sorusuna şu cevabı verdi:
Evet, o günler şimdi gözümün önünde canlandı. Bir şey olacağı korkusuyla sopayla Arkın'ın kafasına vuramadım. Tekrarlanan sahneler sonrasında öyle bir güçle vurmuşum ki Cüneyt Arkın'ın kafasından kanlar akmaya başladı, çok korktum.
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Emel Sayın
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