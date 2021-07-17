Kağıt kebabı nasıl yapılır? İşte Kağıt kebabı tarifi ve malzemeleri...

TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar bugün kağıt kebabı için yarıştı. Üçlü düelloları gerçekleştiği yarışmada, kuzu eti ve sebzelerden oluşan kağıt kebabı büyük zorluklarla yapıldı. Peki Kağıt kebabı nasıl yapılır?

Kağıt kebabı nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'de bugünkü yeni bölümde kağıt kebabı rüzgarı esti. Kuzu eti ve sebzelerden oluşan kağıt kebabının yapımı izleyiciler tarafından da merak konusu oldu.

Kağıt Kebabı malzemeleri 1 adet soğan 200 gram kuzu 1 adet havuç 2 diş sarımsak 1 yemek kaşığı taco baharatı 1 adet kabak 35 gram taze kaşar 1 yemek kaşığı soya sosu

Kağıt Kebabı tarifi Önce etleri ve sebzeleri jülyen doğrayın, sonra bir tavada sarımsakla beraber sote edin. Yemeğin daha sonra fırına gireceğini unutmadan, fazla pişirmeden soteleyin.

Soteleme işleminin ardından taco baharatını ve soya sosunu ilave edin. Yağlı kağıdı büyük bir servis tabağı yardımıyla yuvarlak bir biçimde kesin. Malzemeyi yağlı kağıda koyduktan sonra, üzerine taze kaşarı serpip, kağıdı yarım ay şeklinde kapatın.