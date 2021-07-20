Kahraman Babam final mi yapacak? Kahraman Babam ne zaman final yapacak?

Show TV'de yayınlanan Kahraman Babam dizisi son olarak Pazartesi günü 7. bölümüyle yayınlandı. İlgiyle izlenen dizinin son yayınlanan fragmanı sonrası "Kahraman Babam final mi olacak?" sorusu merak ediliyor. Peki Kahraman Babam final mi yapacak, finalde neler olacak?

Kahraman Babam final mi yapacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan 10. Ev imzalı Kahraman Babam dizisi daha önce ekranlara gelmesinin ardından, ilk bölüm sonrası yayından kalkmış ve yenilenen ismi ile yeniden ekrana gelmişti.

Sevilen dizi ikinci kez yayına girmesi sonrası 7 bölüm devam edebildi.

Final bölümü tanıtımı geldi! İlgiyle izlenen diziden sevenlerini üzen final bölümü tanıtımı geldi. Tanıtımda Uğur ve Yavuz karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu final tanıtımda ayrıca Yonca, Emre'nin gerçek yüzünü öğreniyor.

Binada kimler vardı? İlker'e araba çarptığı saniyelerde korku dolu anlar yaşanırken Uğur, Yavuz'u bitirmek amacıyla harekete geçiyor. Yavuz'un ateşe verdiği binada ise kimlerin olduğu ise merak konusu oldu.