MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kahraman Babam final mi yapacak? Kahraman Babam ne zaman final yapacak?

Kahraman Babam final mi yapacak? Kahraman Babam ne zaman final yapacak?

20.07.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Kahraman Babam son olarak 7. bölümüyle yayınlandı. Sevilen diziden gelen son tanıtım sonrası izleyiciler dizinin final olup olmayacağını merak ediyor. Peki Kahraman Babam final mi yapacak? Kahraman Babam ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

Show TV'de yayınlanan Kahraman Babam dizisi son olarak Pazartesi günü 7. bölümüyle yayınlandı. İlgiyle izlenen dizinin son yayınlanan fragmanı sonrası "Kahraman Babam final mi olacak?" sorusu merak ediliyor. Peki Kahraman Babam final mi yapacak, finalde neler olacak?

Kahraman Babam final mi yapacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan 10. Ev imzalı Kahraman Babam dizisi daha önce ekranlara gelmesinin ardından, ilk bölüm sonrası yayından kalkmış ve yenilenen ismi ile yeniden ekrana gelmişti.
Sevilen dizi ikinci kez yayına girmesi sonrası 7 bölüm devam edebildi.

Final bölümü tanıtımı geldi!

Final bölümü tanıtımı geldi!
İlgiyle izlenen diziden sevenlerini üzen final bölümü tanıtımı geldi. Tanıtımda Uğur ve Yavuz karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu final tanıtımda ayrıca Yonca, Emre'nin gerçek yüzünü öğreniyor.

Binada kimler vardı?

Binada kimler vardı?
İlker'e araba çarptığı saniyelerde korku dolu anlar yaşanırken Uğur, Yavuz'u bitirmek amacıyla harekete geçiyor. Yavuz'un ateşe verdiği binada ise kimlerin olduğu ise merak konusu oldu.

Final bölümü haftaya

Final bölümü haftaya
Sevilen dizi 26 Temmuz Pazartesi akşamı 8. bölümü ile ekranlara veda edecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Show TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos uzaya seyahat etti

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos uzaya seyahat etti

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Çukur’un Şahram’ı tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Çukur’un Şahram’ı tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı: Vaka sayısı 9 bine yaklaştı

Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı: Vaka sayısı 9 bine yaklaştı

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Derin yırtmaçlı süper minisi olay oldu

Derin yırtmaçlı süper minisi olay oldu

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?

O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Sosyal medya paylaşımı ortalığı yıktı geçti

Sosyal medya paylaşımı ortalığı yıktı geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.