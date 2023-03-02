Kahramanmaraş depreminin öncesinde ve sonrasında çekilen görüntüler büyük yıkımı gözler önüne serdi! Depremin merkezinde son durum...

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Depremlerden etkilenen 11 il büyük bir enkaz yığınına dönerken depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın son görüntüsü görenleri kahretti. Yürek yakan karelerde şehrin büyük bir yıkım yaşadığı net bir şekilde gözler önüne seriliyor.

AYNI YERLERDEN BİR KEZ DAHA ÇEKTİLER

Türkiye'nin farklı şehirlerinde kültür ve tarih envanteri oluşturarak "sanal tur" aracılığıyla hizmet vermek için başlatılan Şehir Atlası projesi kapsamında bir ekip, yaklaşık bir yıl önce Kahramanmaraş'ta da havadan ve yerden çok sayıda alanın fotoğrafını çekti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı işbirliğinde yapılan çalışmalarda, kentin 600 farklı noktasını fotoğraflayan proje ekibi, depremin ardından tekrar Kahramanmaraş'a giderek aynı yerden fotoğraf çekmeye çalıştı. (AA)