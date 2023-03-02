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Kahramanmaraş depreminin öncesinde ve sonrasında çekilen görüntüler büyük yıkımı gözler önüne serdi! Depremin merkezinde son durum...

02.03.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili yerle bir eden 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin sonrasında büyük bir acı yaşandı. 11 ilde on binlerce yapı yerle bir olurken 44 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın 2022 yılında çekilen görüntüleri ise afetin sonrasında havadan çekilen görüntüleri karşılaştırıldı. 1 yıl arayla çekilen görüntüler depremin yıkıcı boyutunu gözler önünde serdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Depremlerden etkilenen 11 il büyük bir enkaz yığınına dönerken depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın son görüntüsü görenleri kahretti. Yürek yakan karelerde şehrin büyük bir yıkım yaşadığı net bir şekilde gözler önüne seriliyor.

AYNI YERLERDEN BİR KEZ DAHA ÇEKTİLER

AA-20230301-30440938-30440936-KAHRAMANMARASTA_DEPREM_ONCESI_VE_SONRASI_CEKILEN_FOTOGRAFLAR_KENTTEKI_YIKIMI_ORTAYA_KOYUYOR

Türkiye'nin farklı şehirlerinde kültür ve tarih envanteri oluşturarak "sanal tur" aracılığıyla hizmet vermek için başlatılan Şehir Atlası projesi kapsamında bir ekip, yaklaşık bir yıl önce Kahramanmaraş'ta da havadan ve yerden çok sayıda alanın fotoğrafını çekti.

AA-20230301-30440938-30440937-KAHRAMANMARASTA_DEPREM_ONCESI_VE_SONRASI_CEKILEN_FOTOGRAFLAR_KENTTEKI_YIKIMI_ORTAYA_KOYUYOR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı işbirliğinde yapılan çalışmalarda, kentin 600 farklı noktasını fotoğraflayan proje ekibi, depremin ardından tekrar Kahramanmaraş'a giderek aynı yerden fotoğraf çekmeye çalıştı. (AA)

İŞTE KAHRAMANMARAŞ'IN SON HALİ...

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

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