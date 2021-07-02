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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

02.07.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi’ndeki pazardan alışveriş yapan Osman C. (54), pazar esnafıyla tartıştı.

Tartışmanın ardından evinden aldığı av tüfeğiyle tekrar pazara dönen Osman C’nin açtığı ateş sonucu Nazmi Zorkun (57), Ferhat Z. (13) ve Özgür S. (28) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Nazmi Zorkun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karıştığı iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada tartışmanın Osman C’nin pazardan aldığı kavunun bozuk çıktığı gerekçesiyle iade etmek istediği için çıktığı iddia edildi.

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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