Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi’ndeki pazardan alışveriş yapan Osman C. (54), pazar esnafıyla tartıştı.

Tartışmanın ardından evinden aldığı av tüfeğiyle tekrar pazara dönen Osman C’nin açtığı ateş sonucu Nazmi Zorkun (57), Ferhat Z. (13) ve Özgür S. (28) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Nazmi Zorkun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karıştığı iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada tartışmanın Osman C’nin pazardan aldığı kavunun bozuk çıktığı gerekçesiyle iade etmek istediği için çıktığı iddia edildi.