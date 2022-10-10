'Kamerun'un 86. Ligi'nde öğretirler!' Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe - Karagümrük maçı sonrası paylaşımı olay yarattı! Caner Erkin sözleri ortalığı karıştırdı...

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve tam 9 golün kaydedildiği karşılaşma, Fenerbahçe'nin 5-4'lük üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Fenerbahçe, Karagümrük ile oynadığı müsabakada 2 kez penaltı kazandı.

FENERBAHÇE 2 KEZ PENALTI KAZANDI

Sarı - lacivertlilerin maç içerisinde kazandığı penaltılardan birine sebep olan Caner Erkin, Fenerbahçe'nin attığı son golde ofsaytı bozan isim olmuştu.

"BU GECEKİ OYUNUNDAN RAHATSIZIM"

"Caner Erkin'in bu geceki oyunundan rahatsızım. Takımının Batshuayi'yi ofsaytta bıraktığını görüyor. Amatör kümede, Kamerun'un 86. Ligi'nde ilk olarak bunu öğretirler. 1-2 metre sola kaysa ofsayt."