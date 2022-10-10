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  4. 'Kamerun'un 86. Ligi'nde öğretirler!' Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe - Karagümrük maçı sonrası paylaşımı olay yarattı! Caner Erkin sözleri ortalığı karıştırdı...

'Kamerun'un 86. Ligi'nde öğretirler!' Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe - Karagümrük maçı sonrası paylaşımı olay yarattı! Caner Erkin sözleri ortalığı karıştırdı...

10.10.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. 9 gollü çılgın maçta yaşananlar, sosyal medyada çok konuşuldu. Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın daha önce Fenerbahçe formasını giymiş olan Caner Erkin hakkındaki yorumu olay yarattı. Kariyerini Karagümrük'te sürdüren ve eski takımına karşı sahaya çıkan Caner Erkin, müsabakada takımının aleyhine bir penaltıya sebep olmuştu. Çakar'ın sözleri kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve tam 9 golün kaydedildiği karşılaşma, Fenerbahçe'nin 5-4'lük üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

AHMET ÇAKAR'DAN CANER ERKİN'E AĞIR SÖZLER

FENERBAHÇE 2 KEZ PENALTI KAZANDI

FENERBAHÇE 2 KEZ PENALTI KAZANDI
Fenerbahçe, Karagümrük ile oynadığı müsabakada 2 kez penaltı kazandı.

CANER ERKİN DAMGASINI VURDU

CANER ERKİN DAMGASINI VURDU
Sarı - lacivertlilerin maç içerisinde kazandığı penaltılardan birine sebep olan Caner Erkin, Fenerbahçe'nin attığı son golde ofsaytı bozan isim olmuştu.

AHMET ÇAKAR YORUMLADI

AHMET ÇAKAR YORUMLADI
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Caner Erkin'in Fenerbahçe karşılaşmasındaki performansını Beyaz TV'de değerlendirdi. İşte Çakar'ın sözleri...

"BU GECEKİ OYUNUNDAN RAHATSIZIM"

"BU GECEKİ OYUNUNDAN RAHATSIZIM"
"Caner Erkin'in bu geceki oyunundan rahatsızım. Takımının Batshuayi'yi ofsaytta bıraktığını görüyor. Amatör kümede, Kamerun'un 86. Ligi'nde ilk olarak bunu öğretirler. 1-2 metre sola kaysa ofsayt."

"BATSHUAYI'YE KOŞMUYOR"

"BATSHUAYI'YE KOŞMUYOR"
"Caner, köy takımında oynamıyor. En az 15 senedir Türkiye'nin en önemli sol beklerinden biri. Top atıldıktan sonra Batshuayi'ye doğru koşmuyor, sağa doğru koşuyor."
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