"Kanuni Sultan Süleyman Marmaris'te" minyatür sergisi açıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethini anlatan minyatür eserlerden oluşan "Kanuni Sultan Süleyman Marmaris'te" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kalimerhaba Derneğince Marmaris Armutalan Kültür Merkezi'nde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ömür Koç'un kişisel minyatür sergisindeki eserleri davetliler beğeniyle takip etti.

On beş eserin yer aldığı sergide Kanuni Sultan Süleyman'ın 16 Haziran 1522'de İstanbul'dan hareket etmesiyle başlayıp ve 21 Aralık 1522'de Rodos'un fethiyle sonuçlanan süreç aktarılıyor.

Sergi açılışında konuşan Koç, Bodrumlu olduğunu yaşadığı ve doğduğu toprakların Karyalılar ve Osmanlı gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında Menteşe'de kaldığını ve Osmanlı Devleti'ni buradan yönettiğini aktaran Koç, "Bu eserleri yaparken tarihi belgeler ışığında hazırladım. Padişahın sefer günlüğü vardır. Bu günlüğüne konakladığı, avlandığı, savaştığı olayları aktarıyor. Bu sergi bunların bir bölümü. Bundan sonrada bu minyatürleri yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Etkinlikte araştırmacı-yazar, arkeografik kolaj sanatçısı Raşit Öztürk de "Helios Aramızda" sergisini açtı, okurları ile sohbet ederek kitaplarını imzaladı.

Serginin onur konuklarından emekli öğretmen ve ressam Emine Kasap Karakoç'un "Barışın Işığı" adlı eseri de ilk kez beğeniye sunuldu.

Kalimerhaba Derneği Proje Koordinatörü Umur Özlüer ise "Savaştan Barışa 500 Yıl" adlı kültür sanat ve bilim içerikli etkinliklerin 21 Eylül tarihine kadar devam edeceğini aktardı.

Sergiler 21 Eylül'e kadar 11.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.