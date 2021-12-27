Kanye West eski karısı Kim Kardashian'ın karşı sokağında 4,5 milyon dolarlık ev aldı

Boşanma aşamasında olduğu dört çocuğunun annesi Kim Kardashian’dan kopamayan Kanye West ilginç bir hamle de bulundu. Ünlü rap şarkıcısı Kanye West, pek çok yıldızın evinin bulunduğu Los Angeles’ın Hidden Hills bölgesinden ev aldı. West, Kardashian'ın karşı sokağındaki yeni ev için 4,5 milyon dolar ödedi.

YENİ EVİ GÜNDEMDE

Bir dönümlük arazi üzerinde yer alan ev yaklaşık 350 metrekare büyüklüğünde. Beş yatak odası ve 3,5 banyosu olan evin büyük bir havuzu, üç atı içine alabilecek bir ağılı da bulunuyor.

6,6 milyar dolarlık servetin sahibi olan West’in Malibu’daki evi için 57,3 milyon dolar ödediği düşünülünce, yeni aldığı ev daha mütevazı özelliklere sahip gibi görünüyor.

1955 yılında inşa edilen eve West’in, ünlü bir tasarımcıyı getirerek tadilat yaptıracağı öğrenildi.

Kanye West eski karısından kopmak istemediği için çeşitli yollar denerken Kim Kardashian da eski kocasının yıkılmasını istemediği için farklı formüller arıyor.