Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar, parklar ile kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü

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