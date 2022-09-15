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Karabük'te anaokulu öğrencileri "sıfır atık" defilesiyle geri dönüşüme dikkati çekti

15.09.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te anaokulu öğrencileri "sıfır atık" defilesiyle geri dönüşüme dikkati çekti

Karabük'te geri dönüşüme dikkat çekmek isteyen anaokulu öğrencileri, İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında "sıfır atık" defilesi gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, hafta kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kent Meydanı'nda devam eden etkinliklerde şiirler okundu, müzikli dans, halk oyunları ve balon gösterisi yapıldı.

Şirinevler Anaokulu öğrencileri de atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle defile gerçekleştirdi. Büyük beğeni toplayan defileyle geri dönüşüme işaret edildi.

Etkinliğe Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Karabük'te anaokulu öğrencileri "sıfır atık" defilesiyle geri dönüşüme dikkati çekti

Karabük'te anaokulu öğrencileri "sıfır atık" defilesiyle geri dönüşüme dikkati çekti

Karabük'te anaokulu öğrencileri "sıfır atık" defilesiyle geri dönüşüme dikkati çekti

Karabük'te anaokulu öğrencileri "sıfır atık" defilesiyle geri dönüşüme dikkati çekti

Karabük'te anaokulu öğrencileri "sıfır atık" defilesiyle geri dönüşüme dikkati çekti

Karabük'te anaokulu öğrencileri "sıfır atık" defilesiyle geri dönüşüme dikkati çekti

Karabük'te anaokulu öğrencileri "sıfır atık" defilesiyle geri dönüşüme dikkati çekti

Karabük'te anaokulu öğrencileri "sıfır atık" defilesiyle geri dönüşüme dikkati çekti

Karabük'te anaokulu öğrencileri "sıfır atık" defilesiyle geri dönüşüme dikkati çekti

Karabük'te anaokulu öğrencileri "sıfır atık" defilesiyle geri dönüşüme dikkati çekti

Karabük'te anaokulu öğrencileri "sıfır atık" defilesiyle geri dönüşüme dikkati çekti

Karabük'te anaokulu öğrencileri "sıfır atık" defilesiyle geri dönüşüme dikkati çekti

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Anahtar Kelimeler:
Karabük geri dönüşüm Sıfır atık

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