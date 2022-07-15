Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kuzyaka köyünde Hasan Kalay (75) yönetimindeki 78 EA 446 plakalı odun yüklü traktör, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada, sürücü ve yanında bulunan Feride Aydemir (47) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Cevdet Kalay (48) ve Melik Aydemir (16) ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hasan Kalay ev Feride Aydemir'in cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karabük'te devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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