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Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

13.09.2022 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kereste fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle depo bölümünde hasar oluştu.

Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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yangın Karabük Safranbolu

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