Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kereste fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.
Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangın nedeniyle depo bölümünde hasar oluştu.
Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz