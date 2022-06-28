Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bir ev yıkıldı, bir binada hasar oluştu.
İlçede önceki gün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanağın ardından oluşan selde, Tır köyündeki 2 katlı bir ev yıkıldı, 4 katlı bir bina ise yan yattı.
Köy muhtarı İlhan Özgün, AA muhabirine, köyün selde hasar gördüğünü söyledi.
Bazı evlerin de su altında kaldığını anlatan Özgün, "İki katlı bir ev yıkıldı, 4 katlı bir bina da yan yatı. Herhangi bir can kaybı yok. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Devlet yetkilileri, bakanlarımız beni aradı bilgi aldı. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.
Karabük'te sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü
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