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Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

15.08.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük merkez ve ilçelerinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Gece başlayan sağanağın aralıklarla devam ettiği kentte, öğleden sonra dolu etkili oldu.

Sağanak nedeniyle kent merkezinde seyir halindeki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, yollarda ve pazar yerlerinde su birikintileri oluştu.

Safranbolu'nun Toprakcuma köyü ile Ovacık'ın bazı köylerinde de dolu etkili oldu. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Eskipazar'ın Doğancılar köyünde ise bir evi su bastı.

Karabük Valiliği, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

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Anahtar Kelimeler:
Karabük dolu sağanak

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İmsak
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Sabah
05:52
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
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Yatsı
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Karabük Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazartesi

Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
100. Yıl Eczanesi
Merkez
Ünal Eczanesi
Merkez
Safran Eczanesi
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