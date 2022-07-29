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Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım çalışmaları sürüyor

29.07.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Fuat Gürel: - "İlçe merkezimiz ile köylerimizde selden hasar gören alanlar onarıldı, onarılıyor. Ulaşılamayan, elektrik ve suyu olmayan hiçbir yerleşim yerimiz kalmadı"

Karabük'ün Yenice ilçesinde 26 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan çalışmalar, ağırlıklı olarak ulaşım ve içme suyu alanlarında devam ediyor.

Kaymakamlık, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, çalışmalarını köy yolları, köprüler ve içme suyu hatlarında yoğunlaştırdı.

Tamamen ulaşıma kapalı olan Şeker Kanyonu'ndaki yol ve menfezlerin yapımının yanında çöken alanlar, istinat duvarlarıyla desteklenerek yeniden dolduruluyor.

Şeker Kanyonu'nda Kaymakamlığa ait ve tamamen ulaşımı kesilen bir tesise ait köprünün yapımı devam ediyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Güney ve İncebacaklar köyü ile Şeker Kanyonu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

- "Herhangi bir mağduriyet söz konusu değil"

Gürel, burada yaptığı açıklamada, selin ardından hemen başlatılan çalışmaların hızla sürdüğünü, büyük ölçüde herhangi bir sıkıntının kalmadığını söyledi.

Şeker Kanyonu'ndan geçen ve tamamen kapalı olan köy grup yolunun yapımında çok yol katettiklerini anlatan Gürel, "Burası tamamen derenin içinden geçen bir alan. Sel bu yolu alıp götürmüş. Şimdi yeniden taş doldurarak, menfezler yaparak yolu onarıyoruz. Kısa süre içinde hizmete alınacak. Bu yolun alternatif güzergahı var. Yani herhangi bir mağduriyet söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

Tırköy'de yıkılan evlerin yerine yenilerinin yapılarak en kısa zamanda teslim edileceğini aktaran Gürel, "İlçe merkezimiz ile köylerimizde selden hasar gören alanlar onarıldı, onarılıyor. Ulaşılamayan, elektrik ve suyu olmayan hiçbir yerleşim yerimiz kalmadı. Köylerimizde yeni içme suyu ve kanalizasyon hatları yapılıyor. Yıkılan köprülerin yerine yenileri yerleştiriliyor. Tarım arazilerindeki hasar tespiti yapıldı." ifadelerini kullandı.

Gürel'e, incelemelerinde, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, DSİ 23. Şube Müdürü Yavuz Aydoğan ve ilgili personel eşlik etti.

Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım çalışmaları sürüyor

- Vali Fuat Gürel: - "İlçe merkezimiz ile köylerimizde selden hasar gören alanlar onarıldı, onarılıyor. Ulaşılamayan, elektrik ve suyu olmayan hiçbir yerleşim yerimiz kalmadı"

Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım çalışmaları sürüyor

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