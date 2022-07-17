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Karabük'te selin izleri siliniyor

17.07.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te selin izleri siliniyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde 26 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ilçeden geçen dere yatakları temizleniyor, İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri çöken köprü ve yollarda çalışma yapıyor.

Tır köyünde hasar gören ve yıkılan evlerin yerine yeni evler yapılıyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, ilçeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Gürel, yaptığı açıklamada, "Devletimiz tüm imkanları ile sahada, vatandaşımızın yanında. Ekiplerimizin özverili çalışması ile en kısa yaşanan afetin yaralarını saracağız" dedi.

Karabük'te selin izleri siliniyor

Karabük'te selin izleri siliniyor

Karabük'te selin izleri siliniyor

Karabük'te selin izleri siliniyor

Karabük'te selin izleri siliniyor

Karabük'te selin izleri siliniyor

Karabük'te selin izleri siliniyor

Karabük'te selin izleri siliniyor

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sel Karabük hasar sağanak

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