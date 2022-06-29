Karabük'te sağanağın ardından meydana gelen selin yol açtığı hasarlar, havadan görüntülendi.
Pazartesi sabahı başlayan ve giderek etkisini artıran sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle il merkezindeki tarım arazileri sular altında kaldı.
Yenice ilçesinde bulunan Şeker Kanyonu'ndan geçen ve birçok köyün ulaşımını sağlayan yol, heyelan nedeniyle yıkıldı.
Hasar tespit çalışması yapılan tarım alanları ve trafiğe tamamen kapatılan yol, havadan görüntülendi.
Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi
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