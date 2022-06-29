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Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

29.06.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

Karabük'te sağanağın ardından meydana gelen selin yol açtığı hasarlar, havadan görüntülendi.

Pazartesi sabahı başlayan ve giderek etkisini artıran sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle il merkezindeki tarım arazileri sular altında kaldı.

Yenice ilçesinde bulunan Şeker Kanyonu'ndan geçen ve birçok köyün ulaşımını sağlayan yol, heyelan nedeniyle yıkıldı.

Hasar tespit çalışması yapılan tarım alanları ve trafiğe tamamen kapatılan yol, havadan görüntülendi.

Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

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sel Karabük

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Akşam
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Yatsı
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Karabük Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Perşembe

Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Akkaya Eczanesi
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