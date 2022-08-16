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Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor

16.08.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor

Karabük'te bir tünelde duvara çarpan tankerde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük-Zonguldak kara yolu Karabük istikameti Yalnızca Tüneli'nde seyir halindeki tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

Tankerin alev alması sonucu tünelden dumanlar çıkmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede önlem alan ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor

Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor

Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor

Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor

Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor

Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor

Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor

Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor

Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor

Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor

Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor

Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın Karabük Tır

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Karabük Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Salı

Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Uygar Eczanesi
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Merkez
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