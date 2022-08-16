Karabük'te bir tünelde duvara çarpan tankerde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Karabük-Zonguldak kara yolu Karabük istikameti Yalnızca Tüneli'nde seyir halindeki tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Tankerin alev alması sonucu tünelden dumanlar çıkmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgede önlem alan ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.
Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor
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