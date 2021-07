Karadeniz'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

ARTVİN (AA) - Artvin, Ordu, Gümüşhane, Giresun, Trabzon ve Bayburt'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Artvin'deki etkinlikler kapsamında İl Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Vali Yılmaz Doruk ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunan programa, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdür Vekili Selahattin Güven, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Nilda Merve Yavuzdemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

- Ordu

Ordu'da da etkinlikler çerçevesinde Garnizon Şehitliği'nde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Vali Tuncay Sonel, burada şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 Temmuz destanının 5. yılında, canlarını bu aziz vatana veren tüm şehitleri rahmetle, kahraman gazileri şükranla andığını söyledi.

Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a yurt içinde ve dışında kahramanların görev başında gözünü hiç kırpmadan canlarını bu aziz vatana, aziz millete seve seve vermeye hazır olduğunu belirten Sonel, "Bizler de bu emanetleri baş tacımız yaparak yılın belirli gün ve haftalarında değil, yılın her günü onların yanında olmamız lazım. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan değerli bakanlarımıza kadar milletimizin her ferdi, buradaki tüm arkadaşlarımız dahil her daim eli öpülesi şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin yanında ve olmaya her daim devam edecek." dedi.

Vali Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, siyasi parti temsilcileri ve diğer protokol mensupları, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

Protokol üyeleri, burada 15 Temmuz şehitleri adına fidan dikti.

Öte yandan, Altınordu ilçesindeki Aziziye Camisi'nde Mevlid-i Şerif ve dualar okundu.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de etkinlikler doğrultusunda kent protokolünce şehit kabirleri ziyaret edildi.

Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, İl Emniyet Müdürü Celal Taşçi ve İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek'in katıldığı ziyaretlerde, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Protokol üyelerinin yanı sıra gazi ve şehit yakınlarının da katıldığı kabir ziyaretinin ardından katılımcılar Fatih Parkı'na geldi.

Burada 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi, Vali Taşbilek ve protokol üyelerince açılarak gezildi.

- Giresun

Giresun Valisi Enver Ünlü, 15 Temmuz şehidi İsmail Kefal'in Tirebolu ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun da katıldığı ziyarette, Ünlü ve beraberindekiler, şehidin kabrine karanfil bıraktı, dua etti.

Vali Ünlü, sosyal medya hesabından, "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor. 15 Temmuz Demokrasi Şehidimiz İsmail Kefal'in kabri başında tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve duayla yad ettik. Rabbim bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakmasın." paylaşımında bulundu.

- Trabzon

Trabzon'da, 15 Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için anma töreni düzenlendi.

Darbe girişiminin 5. yılında Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte gerçekleştirilen anma programına, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Erdem Canbolat, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Müftüsü Osman Aydın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ve diğer protokol üyeleri ile şehit yakınları katıldı.

Şehitlerin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilen törende, Vali Ustaoğlu ve diğer protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Törenin ardından Vali Ustaoğlu, tedavi görmek için gittiği Ankara'da, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit edilen Sedat Kaplan ile 1993 yılında Mardin'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Resul Adanur'un Yomra'daki kabirlerini ziyaret etti.

Etkinlikler kapsamında, İskenderpaşa Camisi'nde, şehitler için okunan hatimlerin duası ve mevlit okundu.

- Bayburt

Bayburt'ta da Genç Osman Şehitliği'nde tören gerçekleştirildi.

Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı İsmail Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile diğer protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

Protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Bayburt Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde fotoğraf sergisi açıldı.

Bayburt Üniversitesince de kültür merkezinde açılan fotoğraf sergisi protokol üyelerince gezildi. Ardından 15 Temmuz şehitlerinden Mustafa Karasakal'ın isminin verildiği tiyatro salonunun açılışını yapıldı.