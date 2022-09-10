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Karadeniz'deki palamut bolluğu Edirne'deki tezgahları şenlendirdi

10.09.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'deki palamut bolluğu Edirne'deki tezgahları şenlendirdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de sezon başında tanesi tezgahlarda 80 liradan satılan palamudun fiyatı, yaşanan bolluk dolayısıyla yarı yarıya düştü.

Denize açılan tekneler limanlara kasalarca palamutla dönmeye başlayınca balığın fiyatı 40 liraya kadar indi.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Yusuf Çimen, AA muhabirine, palamut bolluğunun tezgahları şenlendirdiğini söyledi.

Denizlerde avlanma yasağının bitmesiyle balıkçıların "vira bismillah" diyerek mavi sulara açıldığını belirten Çimen, "İlk günlerde az çıkan balık bugünlerde bol çıkmaya başladı. Halkımızı bu sezon balığa doyuracağız demiştik. Palamut bol çıkmaya başladı. Sezon başında 80 lira olan palamudun tanesi 40 liraya indi. Halkımızın da güzel bir ilgisi var." diye konuştu.

Çimen, balık fiyatlarının ilerleyen günlerde daha da düşmesini beklediklerini ifade etti.

Balıkçı Mümin Paker de balık tezgahlarının çeşitli balıklarla şenlendiğini en çok rağbet gören balığın palamut olduğunu dile getirdi.

Edirne Balık Pazarı'nda hamsinin kilogramı 60, sardalyanın 40, mezgitin 60, çipuranın 130 ve uskumrunun 70 liradan alıcı buluyor.

Karadeniz'deki palamut bolluğu Edirne'deki tezgahları şenlendirdi

Karadeniz'deki palamut bolluğu Edirne'deki tezgahları şenlendirdi

Karadeniz'deki palamut bolluğu Edirne'deki tezgahları şenlendirdi

Karadeniz'deki palamut bolluğu Edirne'deki tezgahları şenlendirdi

Karadeniz'deki palamut bolluğu Edirne'deki tezgahları şenlendirdi

Karadeniz'deki palamut bolluğu Edirne'deki tezgahları şenlendirdi

Karadeniz'deki palamut bolluğu Edirne'deki tezgahları şenlendirdi

Karadeniz'deki palamut bolluğu Edirne'deki tezgahları şenlendirdi

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Anahtar Kelimeler:
palamut fiyat

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