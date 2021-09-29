Karidesli jambalaya nasıl yapılır? MasterChef karidesli jambalaya tarifi ve malzemeleri neler?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'in yeni bölümünde karidesli jambalaya yapıldı. Tarifin malzemeleri ve nasıl yapıldığı araştırma konusu oldu. Peki Karidesli jambalaya nasıl yapılır?

KARİDESLİ JAMBALAYA NASIL YAPILIR?

MasterChef'te yarışmacılardan bu bölümde Jambalaya yapılması istendi. Çoğunlukla pirinçle karıştırılmış et ve sebzelerden oluşan Batı Afrika, Fransız ve İspanyol etkisine sahip bir Creole ve Cajun pirinç yemeği olan Karidesli Jambalaya'nın tarifi merak ediliyor.

Jambalaya, geleneksel olarak et, bir tür sosis, genellikle andouille gibi füme et, domuz ya da tavuk ve kerevit veya karides gibi deniz ürünleri (daha az yaygın) içermekte.

MALZEMELERİ NELER? 2 yemek kaşığı tereyağı 250 gram sosis, dilimlenmiş 2 yemek kaşığı paprika 1 yemek kaşığı kimyon Yarım çay kaşığı acı pul biber 1 çay kaşığı tuz 1 adet defneyaprağı 1 bardak pirinç (bulabilirseniz kahverengi pirinç) 1 küp tavuk bulyon 300 gram karides Tuz ve karabiber Yarım bardak gelecek şekilde doğranmış domates 1 adet büyük boy dolmalık biber, küçük küçük doğranmış (ya da çarliston biber) 1 adet orta boy patates, küçük küpler halinde doğranmış, mümkünse önceden haşlanmış 4 adet taze soğan, ince ince doğranmış

KARİDESLİ JAMBALAYA TARİFİ... Öncelikle büyük ve derin bir tencereye tereyağını ve sosisleri koyup orta ateşte 5-6 dakika karıştıra karıştıra pişirmelisiniz. Sosisler kahverengi olup kızarmaya başlayınca paprika, kimyon ve acı pul biberi ekleyip 1 dakika civarı daha pişirin. Ardından domates, patates, biberler, taze soğan, tuz ve defneyaprağını karışımın içine ekleyip güzelce karıştırmaya devam edin.