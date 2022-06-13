EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Karneler ne zaman verilecek 2022? Karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Karneler ne zaman verilecek 2022? Karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

13.06.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karneler ne zaman verilecek 2022? sorusunun yanıtı hem öğrenci hem de veliler tarafından merak konusu oldu. Yaz tatili hazırlıkları için internette araştırma yapmayı sürdüren veliler 'Karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?' gibi konu başlıklarını arama motorlarında sorguluyor. İşte karnelerin verileceği tarih...

Karnelerin ne zaman verileceği ile yaz tatilinin başlayacağı tarihi öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Karneler ne zaman verilecek 2022? Milli Eğitim Bakanlığınca her sene açıklanan eğitim takvimi kapsamında okulların tatil olacağı ve karnelerin verileceği günler netleşti. İşte ayrıntılar...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2022?

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 6 Eylül 2021'de başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona eren birinci dönemin ardından ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayıp 19 Kasım 2021 Cuma sona ermişti.
İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan'da başladı, 15 Nisan'da sona erdi.
7 Şubat'ta başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?
Karneler ise 17 Haziran Cuma günü öğretmenler tarafından takdim edilecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPACAK?

OKULLAR NE ZAMAN KAPACAK?
Yaz tatili 17 Haziran Cuma günü karnelerin verilmesinin ardından başlayacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
e-okul Karne Milli Eğitim Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

İlginizi Çekebilir

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.