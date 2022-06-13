Karneler ne zaman verilecek 2022? Karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Karnelerin ne zaman verileceği ile yaz tatilinin başlayacağı tarihi öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Karneler ne zaman verilecek 2022? Milli Eğitim Bakanlığınca her sene açıklanan eğitim takvimi kapsamında okulların tatil olacağı ve karnelerin verileceği günler netleşti. İşte ayrıntılar...
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2022?
2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 6 Eylül 2021'de başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona eren birinci dönemin ardından ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayıp 19 Kasım 2021 Cuma sona ermişti.
İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan'da başladı, 15 Nisan'da sona erdi.
7 Şubat'ta başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?
Karneler ise 17 Haziran Cuma günü öğretmenler tarafından takdim edilecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPACAK?
Yaz tatili 17 Haziran Cuma günü karnelerin verilmesinin ardından başlayacak.