Karneler ne zaman verilecek 2022? Karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Karnelerin ne zaman verileceği ile yaz tatilinin başlayacağı tarihi öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Karneler ne zaman verilecek 2022? Milli Eğitim Bakanlığınca her sene açıklanan eğitim takvimi kapsamında okulların tatil olacağı ve karnelerin verileceği günler netleşti. İşte ayrıntılar...