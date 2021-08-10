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Karpaçyo nedir? Karpaçyo nasıl yapılır? Tarifi, malzemeleri ve püf noktası...

10.08.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef izleyicileri tarafından Karpaçyo tarifi merak ediliyor. TV8’in sevilen yarışması Masterchef Türkiye’de ana kadroya girmek için çalışan yarışmacılardan Carpaccio yapması istendi. Yarışma sonrası Karpaçyo tarifi ve malzemeleri araştırılıyor. Peki Karpaçyo nedir? Karpaçyo nasıl yapılır? İşte tarifi, malzemeleri ve püf noktası...

Bir İtalyan lezzeti olan Karpaçyo tarifi merak ediliyor. Lezzetli yemeğin yapımında sığıt eti kullanılıyor. Peki Karpaçyo nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

KARPAÇYO NEDİR?

MasterChef izleyicileri tarafından Karpaçyo tarifi merak konusu oldu.
TV8’in fenomen yarışması Masterchef Türkiye’de ana kadroya girmeye çalışan yarışmacılar en iyi Carpaccio'yu yapmak için yarıştı.
Carpaccino, çiğ sığır etinin çok ince şekilde dilimlenmesiyle hazırlanmakta olan bir İtalyan yemeğidir. Carpaccino genelde karper peyniri, parmesan peyniri, zeytinyağı ve çam tohumu ile beraber lezzetlendirilip yemeye hazır hale getirilmektedir.

MALZEMELERİ NELER?

MALZEMELERİ NELER?
320 gram sığır bonfile 1 adet limon suyu 5 gram deniz tuzu 1 gram taze çekilmiş tane karabiber 160 gram rucola (italyan rokası) 80 gram parmesan peyniri (36 aylık parmigiano reggiano) 30 ml. extravergine zeytinyağı

CARPACCİO TARİFİ...

CARPACCİO TARİFİ...
Carpaccio hazırlanacak olan sığır bonfileyi, soğutmak amacıyla 30 dakika kadar derin dondurucuda bekletmelisiniz. Sosu içinise zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu, deniz tuzu ve taze çekilmiş tane karabiberi bir çırpıcı yardımıyla küçük bir kapta karıştırın. Daha sonra yaprak kısımlarını ayıkladığınız rokayı, bol suda yıkadıktan sonra kağıt havlu yardımıyla kurulamalısınız. Sonra, düz bir servis tabağına 35-40 gram kadar roka yaprağını yayın. Sığır etini zar inceliğinde dilimledikten sonra yarısını servis tabağına alın. Artan roka yapraklarını tabağa dizip, bir kenara ayırdığınız kalan sığır filetoları üzerine kapatın. Hazırlamış olduğunuz sos karışımını üzerine gezdirdiğiniz carpaccio tabağını, ince ince traşlanmış parmesan peyniriyle bekletmeden servis edin. Afiyet olsun.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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