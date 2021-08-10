Karpaçyo nedir? Karpaçyo nasıl yapılır? Tarifi, malzemeleri ve püf noktası...

Bir İtalyan lezzeti olan Karpaçyo tarifi merak ediliyor. Lezzetli yemeğin yapımında sığıt eti kullanılıyor. Peki Karpaçyo nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

KARPAÇYO NEDİR?

MasterChef izleyicileri tarafından Karpaçyo tarifi merak konusu oldu.

TV8’in fenomen yarışması Masterchef Türkiye’de ana kadroya girmeye çalışan yarışmacılar en iyi Carpaccio'yu yapmak için yarıştı.

Carpaccino, çiğ sığır etinin çok ince şekilde dilimlenmesiyle hazırlanmakta olan bir İtalyan yemeğidir. Carpaccino genelde karper peyniri, parmesan peyniri, zeytinyağı ve çam tohumu ile beraber lezzetlendirilip yemeye hazır hale getirilmektedir.

MALZEMELERİ NELER? 320 gram sığır bonfile 1 adet limon suyu 5 gram deniz tuzu 1 gram taze çekilmiş tane karabiber 160 gram rucola (italyan rokası) 80 gram parmesan peyniri (36 aylık parmigiano reggiano) 30 ml. extravergine zeytinyağı