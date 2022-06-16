Kars'ta ilgili tüm birimlerin katılımıyla kapsamlı deprem tatbikatı yapıldı

Kars'ta kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında deprem tatbikatı düzenlendi.

Valilik öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Harakani Havalimanı eski garajı mevkisinde yapılan tatbikata, jandarma, polis, 112 Acil Sağlık, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Türk Kızılay ve STK gönüllüleri katıldı.

Senaryo gereği merkez üssü Kars olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi binasındaki kriz merkezinde toplanan yöneticiler, ekiplerini sahaya yönlendirdi.

Güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekipleriyle enkaz altında kalanları kurtaran sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Kentteki ilgili tüm birimlerin katılımıyla kapsamlı düzenlenen tatbikat gerçeği aratmadı.

- Tatbikatta 62 araç ve gereç ile 235 personel yer aldı

Vali Öksüz, tatbikattan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, afetin her türüne hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Tatbikatta 62 araç ve gereç ile 235 personelin yer aldığını ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:

"Ülke olarak maalesef son zamanlarda depremleri, sel baskılarını, çığ, orman yangınlarını, hepsini yaşadık. Buradan bir tecrübe çıkartmamız gerekiyor. Bizler de bunun için afet öncesi hazırlıklara çok önem veriyoruz. Bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 232 bin kişiye ulaştık ve eğitim verdik. Türkiye genelinde de ilk sıralarda eğitim veren illerden biriyiz."

Öksüz, tatbikatta kurumlar arası koordinasyonu sağladıklarını belirterek, "Afet olduğunda, biz afete hazırlıklıyız. Bütün bilgimizle, birikimimizle, koordinasyon imkanlarımızla, elimizdeki tüm imkanlarla vatandaşımızı öncelikle kurtarmak ve afetin yaralarını sarmak konusunda kararlı olduğumuz mesajını veriyoruz." dedi.

Tatbikatı, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu ile kurum müdürleri de izledi.