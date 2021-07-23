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Kars'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

23.07.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı tatili nedeniyle helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kars-Erzurum ve Kars-Iğdır kara yolunu havadan denetleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi.

Denetimlerde, yaklaşık 350 aracın kontrolü sağlandı, kurallara uymadığı belirlenen sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Kümbet Köyü Kavşağı'ndaki denetimde sürücüleri hız ve emniyet kemeri konusunda uyaran ekipler, çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

Jandarma ekipleri kontrol noktalarında sürücülere şeker de dağıtarak bayramlarını kutladı.

Kars'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Kars'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Kars'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Kars'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Kars'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Kars'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Kars'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Kars'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Kars'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Kars'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Kars'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Kars'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
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